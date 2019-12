Zingaretti avverte Di Maio e Renzi: "Alleati leali o finisce la pazienza"

Governo: Zingaretti, Conte proponga agenda condivisa - "Al premier Conte chiediamo di proporre un'agenda condivisa", da portare avanti "non solo con le forze di maggioranza ma anche con le forze sociali, del lavoro e del mondo produttivo". Lo ha detto Nicola Zingaretti aprendo la Direzione del Pd. "Abbiamo chiesto con spirito costruttivo una nuova agenda condivisa, un appello che è stato raccolto da Conte - ha poi ricordato il leader dem - facciamolo nascere questo patto, anche con le forze sociali, con gli amministratori, le imprese, il terzo settore".

Zingaretti ad alleati, Pd leale a Conte ma pazienza ha limite - "Siamo leali al premier ma agli alleati chiediamo la stessa lealtà". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, aprendo la Direzione del partito. Una lealtà che, per il leader dem, va "ricostruita senza concedere nulla alla propaganda" e avendo ben presente che "la pazienza ha un limite, quello della sopportazione". E' necessario "andare aventi" ma senza "restare fermi in un eterno presente", altrimenti il rischio è di "camminare nel vuoto".

Zingaretti: non minaccio crisi ma alleati non avversari - "Non sarò io ad alimentare distinguo o minacciare crisi ma basta scaricare sulla maggioranza crisi interne ai partiti. Una coalizione è una alleanza tra diversi, rispettiamo le diversità ma" si deve essere "alleati e non avversari, una coalizione è anche espressione pubblica di comunità di intenti che vogliamo costruire insieme". Lo ha detto Nicola Zingaretti aprendo la Direzione del Pd.

