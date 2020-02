Zingaretti 'punzecchia' i 5 Stelle. "Il Pd non resti solo contro le destre"

Zingaretti, rispettiamo dibattito di M5s, ma non sia lungo - "Oggi appare chiaro che il dibattito in M5s dipende dal disagio dell'esistenza di diverse posizioni che convivono in quel movimento, che era piu' semplice tenere insieme stando all'opposizione, ma difficili da far convivere una volta al governo. Rispettiamo il dibattito sapendo che non potra' durare a lungo. Il Pd non vuole lucrare ed essere onnivoro sulle difficolta' degli altri. Vuole essere il perno di un campo per contrastare le destra di oggi". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti nella relazione di apertura della Direzione nazionale del partito.

Pd: Zingaretti, non aver paura di congresso politico - "Non dobbiamo aver paura di un congresso politico, non sui nomi ma sulle idee. Un appuntamento in grado di aprire il Pd, per far si che in questi tre anni sino alla fine della legislatura il partito si riconnetta con il Paese". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti nella relazione di apertura della Direzione nazionale del partito. Il congresso, ha spiegato, dovrebbe concludersi entro fine aprile.

Pd: Zingaretti, nuova segreteria unitaria e presidente donna - Nicola Zingaretti auspica una nuova segreteria unitaria del Pd e un presidente donna. Nel suo intervento alla direzione del partito, il segretario nazionale ha affermato: "Alla prossima assemblea proporro' il nuovo presidente, una donna. Inoltre, credo che servano una nuova segreteria unitaria e un nuovo gruppo dirigente unito".

Pd, Zingaretti: Emanuele Felice responsabile dipartimento economia - Emanuele Felice sarà il nuovo responsabile del dipartimento economia Pd. Lo ha annunciato il segretario Pd Nicola Zingaretti aprendo la direzione nazionale Dem.

Governo:Zingaretti,deve ripartire basta rallentamenti - "Non considero questo governo come un governo amico ma pienamente del Pd e penso che abbia svolto una azione decisiva pur tra mille difficolta' ma deve ripartire, il Pd non e' disposto ad accettare rallentamenti". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti nella relazione di apertura della Direzione nazionale del partito.

Zingaretti,Iv non radicata ma ci da' lezioni riformismo - "Mi aspetterei piu' consapevolezza da altre forze che stentano nel radicamento sociale ma che ci danno costanti lezioni su come essere piu' riformisti. Con polemiche che sono riuscite a rimuovere dal dibattito la sconfitta di Salvini in Emilia". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti nella relazione di apertura della Direzione nazionale del partito.

Pd: Zingaretti,niente trasformismo per allungare legislatura - "Nessuno pensi di allungare la legislatura con il trasformismo e con un Parlamento in uno stato puramente vegetativo". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti nella relazione di apertura della Direzione nazionale del partito.

Regionali: Zingaretti, Pd non sia da solo contro destre - Alle regionali di primavera il Pd cerchera' di fare accordi con M5s "regione per regione si vedra' ma bisogna almeno provare a fare progetti locali su programmi chiari. Non si lasci il Pd da solo a combattere le destre facendo finta di non vedere il peso nazionale di un voto in 6 regioni". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti nella relazione di apertura della Direzione nazionale del partito.

Puglia: Zingaretti, Iv ci ripensi, o vinceranno le destre - "In Puglia auspichiamo un ripensamento da parte di Iv per evitare che dopo anni di buon governo la Regione cada nelle mani delle destre". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti nella relazione di apertura della Direzione nazionale del partito.

Zingaretti, sembra che solo a Pd interessi battere Salvini - "Salvini puo' essere sconfitto ma sembra che interessi solo noi. Puo' essere sconfitto perche' c'e' una contraddizione tra l'aspirazione politica di Salvini e la stessa persona di Salvini, la sua stessa voracita'. I cittadini devono constatare che egli produce disordine, confusione". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti nella relazione di apertura della Direzione nazionale del partito.

Pd: Zingaretti, nel campo democratico processi imprevedibili - Nel campo che si oppone alle destre "il Pd e' certamente centrale, ma attorno a noi non c'e' ancora una volonta' di andare a sintesi, M5s ha un dibattito che rischia di condurre alla dissoluzione. Iv enfatizza il conflitto. Dobbiamo Lavorare perche' nel campo democratico ci sono processi complessi e non tutti prevedibili. Nostro dovere non e' osservare la complessita', al contrario la complessita' determina la nostra funzione". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti nella relazione di apertura della Direzione nazionale del partito.

Pd: Zingaretti, alleati ignorano combattivita' delle destre - "I nostri alleati sembrano ignorare l'unita' combattiva della destra. Oggi ci ha attaccato il Matteo sbagliato, che poi ha attaccato pure il partito sbagliato, cioe' il Pd". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti nella relazione di apertura della Direzione nazionale del partito.