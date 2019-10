Zingaretti suona la carica al governo: "Basta litigi, serve cambio di passo"

Governo: Zingaretti, può e deve dare risposte. Basta polemiche

"Se si rimane fermi a questo livello di polemiche e' difficile dire che siamo un'alternativa credibile. Se il governo e la maggioranza" ritrovano la coesione "questo messaggio arriva agli italiani". Cosi' il segretario dem Nicola Zingaretti a Sky tg24. "Conte non e' il candidato del Pd e non ha un asse privilegiato con il Pd. Conte è il presidente del Consiglio che abbiamo scelto. Per cortesia preoccupiamoci degli italiani e meno dei destini di interesse personali e di partito", osserva Zingaretti. "Questo governo puo' e deve dare delle risposte", conclude.

Governo: Zingaretti, servono fatti concreti. No slogan

"La priorita' e' tagliare le tasse a chi guadagna meno. Questo e' il segnale". Cosi' Nicola Zingaretti a sky tg24. "Dobbiamo mettere in campo provvedimenti" che vadano nella direzione dello sviluppo e della giustizia sociale, osserva il segretario dem. "Ma no a slogan. Servono fatti concreti", dice Zingaretti.

Pd: Zingaretti, ogni picconata al partito è un favore a Salvini

"Ogni picconata al Pd e' un favore a Salvini". Lo afferma Nicola Zingaretti a Sky tg24. "Senza il Pd la destra non puo' essere battuta", afferma. "Si governa tra alleati ma non tra avversari", osserva il segretario dem.

Governo: Zingaretti, non voglio voto ma bisogna cambiare passo

"Sono un po' stupito che solo noi parliamo" dei risultati ottenuti con la legge di bilancio approntata dal governo. Cosi' Nicola Zingaretti a Sky tg24. "Non voglio andare al voto. Faro' di tutto per evitarlo", afferma il segretario dem. "Se si dovesse votare domani probabilmente il Pd avrebbe piu' deputati e senatori. Potremmo essere tentati dal voto ma diciamo no. Prima l'Italia, ma la maggioranza e il governo devono cambiare passo", spiega Zingaretti.

Umbria: Zingaretti, senza patto Pd-M5s situazione sarebbe stata peggiore

"Ogni regione scegliera' per conto proprio. Nelle regioni dobbiamo trovare quelle alleanze per ottenere risultati" sugli obiettivi da portare avanti, "il problema e' il destino del Paese". Cosi' il segretario dem, Nicola Zingaretti a Sky tg 24. "Senza quel patto" tra Pd e M5s "la situazione sarebbe stata peggiore", afferma Zingaretti. "Rifarei tutta la campagna elettorale", osserva.