Polizia stradale: nel 2018 in Lombardia morti +33,33%

Secondo i dati della Polizia Stradale nonostante il numero di incidenti sia stabile, si è registrato un aumento di quelli gravi e con lesioni.

Sulle strade lombarde nel 2018 sono decedute ben 140 persone contro le 105 del 2017 con un incremento del 33,33%. E' il dato principale che emerge dal bilancio della polizia stradale regionale, che spiega che 37 persone sono morte in ambito autostradale e 103 sulla viabilità ordinaria.

Se quest'anno gli incidenti rilevati sono stati 9.524 (sostanzialmente immutati rispetto ai 9.356 nel 2017), sono aumentati i sinistri con lesioni (4.697 contro 4.494, +4,51%) e quelli con esito mortale, passati dai 99 dell'anno scorso ai 123 del 2018 con +24,24%. In generale, risulta diminuto il numero complessivo di incidenti in autostrada (4.544 contro i 4.648 del 2017 ossia -2,24%) ma si registra, per contro, un generale aumento degli incidenti rilevati, particolarmente significativo sulla viabilità ordinaria (4.980 nel 2018 contro i 4.708 nel 2017 ossia +5,77%).

Con 50.137 pattuglie di vigilanza stradale (26.216 in ambito autostradale e 23.921 in ordinaria), nel 2018 gli agenti della Polstrada del Compartimento per la Lombardia hanno accertato 195.866 infrazioni, ritirando 8.372 patenti e 9.834 carte di circolazione, e decurtando 312.534 punti. Le violazioni per uso del cellulare alla guida sono state 6.689, 13.079 quelle per superamento del limite di velocità, 4.743 quelle per guida in stato di ebbrezza (su 128.989 conducenti sottoposti ad alcol test) e 306 per guida sotto l'effetto di stupefacenti.