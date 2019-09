Prodea Group cresce ancora: Big Ideas e Big Ideas Mice entrano nella società

Prodea Group Spa, società leader nel settore events&communication, continua il suo percorso di crescita avviato con successo dal 2018.

Pochi giorni fa infatti è stata firmata l’acquisizione del 100% di Big Ideas srl e del 51% di Big Ideas MICE srl da parte della società fondata da Corrado Camilla e Marco Cicchetti nel 1995.

Con l’ingresso di Big Ideas, Prodea Group rafforzerà la propria offerta nel settore consumer event, in particolar modo dagli eventi on field, alle promozioni sui punti vendita per ingaggiare e fidelizzare il pubblico e il target di riferimento.

Big Ideas MICE invece, amplierà la proposta di Prodea Group nel mercato business&corporate, potendo fornire direttamente servizi di logistica per eventi ed Incentive Travel.

L’operazione porterà Prodea Group a raggiungere un fatturato di circa 60 milioni nel 2019, grazie alle 3 sedi operative in Italia (Milano, Torino, Roma) ed alle 2 presenti all’estero (Dubai, Mosca).

Le nuove società del Gruppo, pur condividendo ogni aspetto strategico con il Board, manterranno la propria autonomia gestionale unitamente alla propria identità sul mercato.

Corrado Camilla



“Siamo molto soddisfatti dell’ingresso di Big Ideas, professionisti stimati nel nostro settore per capacità e professionalità. Ho con piacere reincontrato Renato Beccalli (Founder Big Ideas) con cui fin da subito abbiamo individuato molte aree di complementarietà sia strategiche sia commerciali: Sono convinto che grazie al valore delle persone di Big Ideas e Big Ideas MICE scriveremo una storia comune di successo. È ferma convinzione di tutto il management di Prodea Group che il nostro nuovo punto di forza risieda nel potenziale valore delle sinergie che nasceranno nei prossimi mesi, in una famiglia che piacevolmente è sempre più allargata”.

Marco Cicchetti – Owner Prodea Group

“L’ingresso di Big Ideas in Prodea Group è in perfetta coerenza con il nostro percorso di crescita sul mercato per linee orizzontali attraverso integrazione e specializzazione di un servizio verticale “tailor made”. Migliorare la presenza di Prodea Group nel mercato consumer con le nuove professionalità di Big Ideas e internalizzare i servizi di Big Ideas MICE, rafforza il Gruppo migliorando la qualità e competenza dei servizi resi ai nostri clienti. Inoltre tutta l’attività di produzione video di Showlab (60% Prodea Group - 40% Giochi Preziosi) ben si coniugherà con l’offerta consumer di Big Ideas”.

Corrado Camilla – Owner Prodea Group

“Per Big Ideas l’incontro con Prodea Group è un’ottima opportunità di crescita: insieme saremo più competenti e forti. Credo che il mercato sia sempre più in cerca di un unico e qualificato interlocutore specializzato in ogni singolo aspetto del progetto di comunicazione. Il nostro ingresso in Prodea Group gioverà quindi a tutti, soprattutto ai nostri clienti.

Renato Beccalli – Founder Big Ideas

“Sono molto soddisfatta di poter contribuire con Big Ideas MICE all’ingresso di Prodea Group nel settore Incentive Travel. Da oggi saremo in grado di avanzare offerte più complete e di maggiore appeal per il mercato”