4 Novembre, Alberti Casellati a Bari con Emiliano e Decaro

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della cerimonia al Sacrario dei Caduti d'Oltremare di Bari in occasione della Giornata dell'unità nazionale e delle Forze armate, alla presenza della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, del sindaco di Bari, Antonio Decaro, e delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio, ha dichiarato:

“Oggi stiamo celebrando la vittoria della Grande Guerra: se avessimo saputo mantenere un risultato politico sanguinosamente ottenuto con l'ultima guerra risorgimentale anche successivamente, non avremmo patito l'ignominia del fascismo e non avremmo patito la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale".

"Quindi la Grande Guerra - ha aggiunto Emiliano - rimane l'unica cosa alla quale attaccarsi in questo momento per riprendere il cammino con le grandi nazioni civili del mondo e rafforzare la nostra democrazia. Per cui, il 4 novembre non è una festa del passato è una festa per il futuro".

"La Puglia è un Sud che tira l’Italia, non è solo un sud che si fa tirare", ha poi ribadito Emiliano, "E questo evidentemente va compreso da parte di tutti i politici del Nord che ovviamente fanno sempre più o meno il bello e il cattivo tempo. Devono imparare i politici del Sud a non prostrarsi, a mantenere dritta la schiena e a cercare attraverso il dialogo collaborativo, secondo le regole della Costituzione, a far rispettare il Sud per i grandi valori che il Sud esprime, ovviamente correggendo i nostri difetti che come in tutta Italia sono anche parte del nostro problema”.

Dopo la cerimonia al Sacrario, la delegazione istituzionale ha visitato Bari Vecchia, la Cattedrale, la Basilica di San Nicola e il teatro Petruzzelli.

