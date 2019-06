A Bari 48° Convegno CSDN: "Lavoro e dignità della persona"

Si svolgerà a Bari presso il Teatro Margherita, il 7 e 8 giugno 2019, il 48° Convegno Nazionale del Centro Studi di Diritto del Lavoro “D. Napoletano” sul tema “LAVORO E DIGNITA’ DELLA PERSONA”.

Le relazioni verteranno sui grandi temi lavoristici: la difficile tutela del lavoro precario e del lavoro all’interno del sistema di appalti e sub-appalti di manodopera, il nuovo assetto della disciplina dei licenziamenti; i diritti e i doveri dei lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e delle società a controllo pubblico; l’evoluzione del sistema di sicurezza sociale, le politiche attive per l’occupazione e la riorganizzazione dei centri per l’impiego, il reddito di cittadinanza, la nuova disciplina delle pensioni.

Al saluto interverranno Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia e il sindaco del Comune di Bari, Antonio Decaro. Tra i relatori e moderatori, docenti di diritto del lavoro delle più prestigiose Università italiane, giudici della Corte costituzionale (Giovanni Amoroso, Silvana Sciarra), numerosi magistrati della Corte di Cassazione (a cominciare dal Primo Presidente, Giovanni Mammone, e dal Procuratore generale Riccardo Fuzio), delle Corti d’appello e dei Tribunali, autorevoli avvocati e consulenti del lavoro, dirigenti ministeriali, dell’INPS e dell’INAIL, specialisti di tutte le professioni che si occupano di problemi del lavoro, ed anche esponenti delle parti sociali. All’evento, patrocinato dalla Regione Puglia, si sono già iscritti più di 400 partecipanti provenienti da tutt’Italia.

Bari ritorna ad essere al centro delle tematiche sul Lavoro, come lo era negli anni '60-70, quando nel capoluogo pugliese insegnava Gino Giugni. Qui a Bari, infatti, è nato lo Statuto dei Lavoratori. In un contesto "armonico" tra avvocati, giudici, professori e consulenti del lavoro (ovviamente ognuno con le proprie prerogative e idee), ha sempre permesso di produrre "innovazione" negli equilibri relativi alla tutela del lavoro in genere, e alle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori in particolare.

La conferenza di presentazione dell’evento si svolgerà mercoledì 5 giugno alle ore 10.30 presso la sala Di Jeso c/o la sede della Presidenza della Giunta Regionale del lungomare N. Sauro 33. Ad essa parteciperanno il presidente Michele Emiliano, Pietro Curzio, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione e Presidente della sezione di Bari del CSDN (Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano”) e Madia D’Onghia, Professore Ordinario di Diritto del Lavoro dell’Università di Foggia e componente del Consiglio Direttivo del CSDN - sez. di Bari.

(gelormini@affaritaliani.it)