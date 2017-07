A Foggia l'11^ Giornata nazionale Sport Paralimpico

Foggia sarà la sede pugliese dell’undicesima Giornata nazionale dello Sport Paralimpico, prevista per il prossimo 5 ottobre. Lo ha deciso il Comitato Italiano Paralimpico che, ogni anno, sceglie alcune città italiane in cui chiamare a raccolta centinaia di studenti delle scuole locali, per offrire loro dimostrazioni di sport adattati e spettacolo all'insegna dell'integrazione.





L’anno scorso si è svolta a Milano, Genova e Cagliari. Quest’anno l’evento torna in Puglia, dove mancava da cinque anni, e avrà il suo cuore a Foggia, in piazza Cavour, dove saranno attrezzati un campo da gioco polifunzionale, percorsi e postazioni per provare le circa venti discipline e specialità collegate al CIP.





“È un grande onore poter tornare a ospitare la Giornata nazionale dello Sport Paralimpico - ha detto l’assessore regionale allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese - nel pieno della trasformazione del CIP da movimento sportivo a ente sportivo indipendente, un passaggio simbolico che porta ancora più in alto l’asticella che devono impegnarsi a saltare le pubbliche amministrazioni, nel realizzare davvero la piena accessibilità allo sport e agli impianti sportivi”.





“La Giornata mobiliterà circa duemila bambini in una grande attività promozionale, che preferiamo realizzare nelle province dove c’è più bisogno di incoraggiare le famiglie ad avviare alla pratica sportiva i propri figli con disabilità”, ha detto il presidente del CIP Puglia, Giuseppe Pinto, al termine del sopralluogo svolto nel capoluogo dauno, insieme a Sabrina Marano e Daniela Quargnali dell’Ufficio Stampa e Marketing CIP, al vicepresidente regionale Renato Martino, alla delegata provinciale Francesca Rondinone, alla delegata FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale) Floriana De Vivo e all’assessore comunale allo Sport Sergio Cangelli.

