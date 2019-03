A Patrizia del Giudice il premio 'Woman for Women" 2019

Il Regno Unito - Department for International Trade North West e Sicindustria celebrano le personalità femminili del Mezzogiorno che si sono distinte come esempio di innovazione, di creatività e di imprenditoria al femminile.

L'imprenditrice barese Patrizia del Giudice, che è anche presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Puglia, è stata premiata fra le 10 "Donne straordinarie del Sud Italia" dal Vice Ambasciatore Britannico per l’Italia, Ken O’Flaherty, e dal Console Generale Aggiunto, Danielle Allen, presso lo splendido Palazzo Biscari a Catania.

Patrizia del Giudice ha ricevuto il premio per la categoria "Woman for Women", quale riconoscimento per il grande contributo all’imprenditoria femminile nel Sud Italia, come imprenditrice di prima generazione del settore del credito e finanza.

L’iniziativa è promossa dal Il Department for International Trade (DIT) ed ha lo scopo di celebrare e onorare le donne del Sud Italia che si sono distinte per i loro esempi innovativi, creativi o di imprenditoria femminile.

