A Patrizia Del Giudice la Comm. Reg. Pari Opportunità

L’imprenditrice Patrizia del Giudice è stata eletta oggi presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Puglia. Vice presidenti sono state elette Pasqua Ruccia (Fidapa) e Antonella Ida Roselli (Aidda).





Imprenditrice di prima generazione (amministratrice della società Locafin Sud srl), esperta nel settore del credito, la neo presidente Patrizia del Giudice è stata fra le prime professioniste italiane ad occuparsi di leasing e factoring negli anni ’90 , vivendo in prima persona una positiva avventura di affermazione “di genere” in un ambito lavorativo, come quello finanziario, che, sino a qualche anno fa, era tutto al maschile.

Attualmente Patrizia del Giudice è vicepresidente di Confindustria Bari e BAT, presidente della Piccola Industria barese e componente del Tavolo tecnico per il credito della Confindustria nazionale.

“Mi impegnerò per aiutare le donne pugliesi a soddisfare il loro desiderio di autonomia, libertà e lavoro", ha dichiarato Patrizia del Giudice. "Innalzare il tasso di occupazione femminile nella nostra regione è una assoluta priorità, che credo si debba perseguire non soltanto agevolando l’ingresso femminile nel mondo del lavoro, ma soprattutto creando le condizioni, tanto nella società quanto nelle imprese, perché le donne restino a lungo attive nella realtà lavorativa, anche dopo la maternità".

"Ma non ci dimenticheremo dei problemi della legalità e del caporalato, della bassa natalità e della fuga dei giovani talenti dalla nostra regione. Desidero avviare questo lavoro - ha concluso del Giudice - attraverso un confronto corale, attorno ad un tavolo circolare dove ciascuna componente della Commissione possa essere titolare di una propria idea o iniziativa e sentirsi parte integrante di un grande progetto comune”.

