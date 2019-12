Accordo UBI Banca - Ordine Commercialisti Bari su credito agevolato a PMI

Per le piccole e medie imprese pugliesi un nuovo canale di accesso qualificato al credito agevolato grazie all’accordo di collaborazione sottoscritto tra l’Ordine dei Commercialisti di Bari e UBI Banca. Questa iniziativa si inserisce nel piano di sostegno alle PMI del Mezzogiorno già avviato da UBI Banca con l’accordo sottoscritto assieme a Cassa Depositi e Prestiti che prevede un plafond complessivo di 500 milioni di euro e di cui la Macro Area Sud della Banca ha deciso di dedicarne 200 milioni alle aziende della Puglia.

In virtù della partnership con UBI Banca, prima iniziativa del genere in Italia, i Commercialisti iscritti all’Ordine di Bari invieranno attraverso un canale dedicato le richieste di prodotti e servizi che giungeranno dalle PMI pugliesi.

Il nuovo protocollo tra UBI Banca e l’Ordine dei Commercialisti di Bari pone, quindi, il commercialista come intermediario e facilitatore del rapporto tra la banca e le piccole medie imprese e il suo ruolo sarà quello di supportare il cliente offrendo una consulenza con particolare riferimento all'analisi della situazione finanziaria dell'impresa. In questo modo le aziende potranno rappresentare in maniera puntuale e corretta le proprie esigenze e potranno ricevere l'assistenza professionale nella preparazione della documentazione di supporto contabile e finanziario della società, al fine di ottimizzare i tempi di risposta e la durata dei procedimenti.

“Obiettivo dell’accordo - ricorda Elbano de Nuccio, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Bari - è, da un lato, rafforzare il ruolo dei commercialisti quali intermediari qualificati nel rapporto tra sistema finanziario e PMI e. dall’altro, consentire un più certo accesso al credito da parte delle PMI. Il nostro ruolo sarà, infatti, quello di supportare le aziende, offrendo una consulenza sulla situazione finanziaria delle imprese e nella preparazione della documentazione di supporto, al fine di ottimizzare i tempi di risposta. E’ un accordo che prevede, inoltre, anche due linee di credito agevolate: una destinata ai giovani commercialisti per sostenere le spese relative all’allestimento degli studi e l’altra a tutti i colleghi iscritti all’Ordine di Bari per affrontare la digitalizzazione”.

‘Con questa preziosa collaborazione vogliamo dare un incremento al sostegno delle imprese pugliesi, in una corretta logica di mercato - afferma Alberto Pedroli Responsabile della Macro Area Sud di UBI Banca -laddove già come banca del territorio abbiamo impiegato nei primi nove mesi del 2019 nella regione Puglia oltre 1 miliardo e 800 milioni di euro, un dato in crescita rispetto al 2018. Le sinergie con il territorio sono preziose e UBI Banca si sforza di trovarne sempre di nuove ed efficaci’.

In concreto, per prima cosa, sarà il professionista a richiedere l'appuntamento alla banca in nome e per conto dell'impresa, mediante un indirizzo e-mail dedicato ubi-6989-dt.puglia.centro@ubibanca.it, avente ad oggetto ODEC credito alle imprese. Al ricevimento della mail, la banca provvederà a fissare l'incontro presso la filiale di competenza. Il commercialista fornirà all'azienda il set dei documenti necessario per presentarsi all'incontro e accompagnerà l’impresa all'appuntamento. Una volta concluso, la banca si impegna ad attivare un canale di riscontro preferenziale e dedicato, in presenza di tutta la documentazione necessaria. In questo modo per le pmi, grazie all’impegno assunto dai commercialisti sarà più facile e veloce l'accesso al credito.

