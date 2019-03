Adelfia (Ba), inaugurata la Biblioteca di Comunità

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ad Adelfia per l’inaugurazione della prima Biblioteca di Comunità, insieme al Sindaco e agli studenti delle scuole cittadine.

“Community Library è un programma che non ha pari in Italia e in Europa - ha detto Emiliano - nessuno ha investito tanto come la Puglia, più di 100 milioni di euro, nelle biblioteche di comunità, luoghi pensati per far crescere cittadini liberi, con spirito critico, avendo la possibilità di confrontarsi col mondo e soprattutto senza farlo in solitudine davanti ad un computer".

"Qui i computer ci sono - ha proseguito Emiliano - ma si può stare insieme, chiacchierare, prendere un caffè e soprattutto dare il senso che ognuno dei nostri comuni rappresenta la bellezza dell'Italia. È importante creare luoghi come questo che servono a connettere Adelfia e tutti gli altri comuni pugliesi col mondo intero, collegando tutte queste biblioteche di comunità attraverso reti informatiche".

"L'educazione delle persone non finisce mai - ha quindi concluso il Governatore - non si deve smettere mai di studiare, apprendere e far incrociare le generazioni: questo è un posto in cui le storie dei più anziani e degli adulti, si possono incrociare con i sentimenti dei più piccoli. Gli smartphone fanno sicuramente delle cose meravigliose, però non fanno incontrare le persone. Le CommunIty library invece consentono di mettere insieme tecnologia e la nostra volontà di vivere in comunità”.

“In Puglia – ha spiegato a proposito l'assessore all'Industria Turistica e Culturale Loredana Capone – continuiamo a lavorare, seguendo una strategia per sostenere il consumo di cultura, che nel Sud continua a essere così scarso che quasi ce ne dovremmo vergognare. Solo il 28% dei cittadini infatti - infatti - consuma cultura, il restante 70% lo fa in misura non rilevante".

"Lo sforzo - ha sottolineato l'assessore Capone - è quello di infrastrutturare culturalmente la regione e la priorità più evidente è stata la lettura, quindi le biblioteche. Abbiamo deciso di lavorare sulle biblioteche come luoghi non chiusi, ma aperti e fruibili dalle comunità, abbiamo voluto farcele sollecitare dalle comunità. Lo slogan che abbiamo portato avanti è stato ‘Non un euro per il restauro senza progetto di fruizione’. Abbiamo chiesto un business plan, che non significa farsi pagare un biglietto di ingresso, ma dotarsi di servizi attraverso i quali la biblioteca si mantiene viva anche economicamente. Adelfia è l'ulteriore conferma che siamo sulla strada giusta".

Anche l’assessore all'Ambiente, Gianni Stea, partecipando all'inaugurazione è intervenuto sul tema: “I 760mila euro stanziati per la biblioteca di prossimità ad Adelfia nell’ambito del progetto Community Library della Regione Puglia, oggi diventano realtà con l’inaugurazione della struttura sita nel rione Montrone della cittadina alle porte di Bari”.

“L’idea di affermare un sistema di biblioteche intese come presidi di comunità, dedicati alla formazione e alla lettura, ma anche e soprattutto alla promozione culturale, rappresenta anche per Adelfia una grande potenzialità. Siamo di fronte alle nuove opportunità offerte da centri culturali che assorbano al proprio interno un pluralismo di funzioni e che potrà contribuire a valorizzare le identità e le peculiarità della cittadinanza. Per questi motivi ho voluto e cercato con forza questa iniziativa e di tanto ringrazio il presidente Michele Emiliano che ha indirizzato il governo regionale a investire più di 100 milioni di euro nelle biblioteche di comunità, e ringrazio le Istituzioni comunali per aver reso possibile il raggiungimento di questo traguardo in tempi brevissimi”.

Community library è il grande bando pubblico della "Strategia Smart In - Sostegno Memoria Arti Resilienza Territorio e Ingegno" e si configura come la più grande operazione di infrastrutturazione del sistema culturale d'Italia con cui la Puglia investe in cultura, partecipazione e coesione sociale delle comunità.

In Puglia sono stati attivati 111 progetti per 123 presidi di comunità, distribuiti in tutto il territorio pugliese attraverso una rete capillare e integrata. Ogni città avrà finalmente la sua Biblioteca di comunità, dalla più piccola fino alle aree metropolitane, dal Gargano al Salento, in una delle più straordinarie pagine di partecipazione che la Puglia abbia mai vissuto.

Dal punto di vista dell'investimento finanziario l'impegno della Regione, che impiega in tal modo ed in maniera efficace e celere i fondi del Fesr 2014-2020 (azione 6.7), ammonta a 120 milioni di euro che generano impatti immediati in termini di cantieri aperti (lavoro e impresa) pari a 39 milioni (corrispondenti ai 43 progetti esecutivi con pareri e livelli unici di progettazioni di servizi che da domani potranno essere appaltati) .

Al Comune di Adelfia è stato concesso un finanziamento di 760 mila euro per l'allestimento degli ambienti e la realizzazione di servizi. La biblioteca si trova nel rione Montrone di Adelfia, ed è stata costruita negli anni 80. In questo spazio sono posizionate tre biciclette chiamate BICI-SCAMBIO-TECA volte alla diffusione dei testi della biblioteca per strada. Entrati nella struttura ci sono diverse aree dedicate a giovani, bambini e adulti che offrono diversi servizi (dalla possibilità di utilizzare tecnologie avanzate per la lettura, alla caffetteria e pinacoteca). Tutte le forniture effettuate garantiscono ergonomicità, facilità di utilizzo, rispetto per l'ambiente (caratteristiche che il beneficiario ha voluto fortemente per garantire modernità e sostenibilità).

I numeri della partecipazione sono dimostrati dalla partecipazione al bando del 64% dei comuni pugliesi: 41. Questo primo dimostra di supportare e accompagnare i territori in una sorta di "forum sociale" permanente, che si traduce in una metodica di partecipazione stabile in grado di portare benessere culturale e sociale diffuso in luoghi aperti, vivibili, identitari e pienamente fruibili ed accessibili.

