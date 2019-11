Adp, focus sulla prevenzione e la sicurezza aeronautica

È stato presentato nella sala conferenza dell’aeroporto Karol Wojtyla di Bari, il volume “Maxi emergenza – Prevenzione e gestione dell’incidente aeronautico” di Cosima Nastasia, Safety Manager di Aeroporti di Puglia, e Gaetano Dipietro, Direttore Centrale Operativa del 118 Bari BAT.

Alla manifestazione, cui hanno preso parte autorevoli rappresentanti delle Istituzioni, degli Enti di Stato e del comparto aeronautico, sono intervenuti, il Presidente del Comitato Regionale Protezione Civile, Ruggiero Mennea, il Vice Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile e il Direttore Generale di Aeroporti di Puglia, Marco Catamerò.

L’incontro è stato aperto dagli autori del volume, che nel loro intervento hanno sottolineato l’importanza dell’approccio multidisciplinare a un sistema molto complesso, quale è per natura un aeroporto, alla cui funzione sovraintendono norme e regolamenti che devono innanzitutto garantire la massima sicurezza delle operazioni aeroportuali e con esse la salvaguardia della vita umana.

Antonio Vasile, Vice Presidente di Aeroporti di Puglia, nel portare i saluti del Presidente Tiziano Onesti, ha ringraziato i due autori e tutti i partecipanti che con la loro presenza hanno sottolineato l’importanza del tema trattato: “Il libro – ha detto Vasile - rappresenta uno strumento di lavoro prezioso per quanti sono chiamati a operare in un settore strategico, ma al tempo stesso così delicato, quale è il trasporto aereo".

"Le esperienze maturate in questi anni, che con la puntuale attività di formazione e con il miglioramento dei processi organizzativi interni sono alla base degli eccellenti risultati raggiunti - ha proseguito il Vice Presidente di AdP - fanno sì che Aeroporti di Puglia, anche in ambito safety, sia divenuto modello di riferimento e una delle realtà più brillanti del sistema aeroportuale nazionale. Un traguardo reso possibile dall’impegno, dalla dedizione e dalle alte competenze professionali delle donne e degli uomini di Aeroporti di Puglia".

"Con questo volume, che è stato distribuito a tutto il personale di Aeroporti di Puglia, vogliamo promuovere la cultura della safety e stimolare l’interesse di tutti gli operatori al tema della prevenzione. Oltre che per i motivi sin qui esposti - ha concluso Antonio Vasile - l’eccellente lavoro di Cosima Nastasia e di Gaetano Dipietro assume anche un grande significato, quale dimostrazione concreta della grande sensibilità e vicinanza del Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Puglia nei confronti del proprio personale e di iniziative che ne attestino competenze professionali e doti umane”.

Ruggiero Mennea, Presidente del Comitato Regionale Protezione Civile, nel suo intervento ha dichiarato: “Questo manuale è il frutto dell’esperienza maturata dalla Protezione civile pugliese che ha permesso di raggiungere un risultato davvero prestigioso. E’ il primo manuale italiano delle maxi emergenze aeroportuali, apprezzato non solo dalla Regione Puglia, ma anche dal capo dipartimento Angelo Borrelli, e sarà diffuso in tutti gli aeroporti nazionali, diventando punto di riferimento scientifico per la gestione delle maxi emergenze".

"Ringrazio Aeroporti di Puglia e gli autori del manuale - ha aghgiunto Mennea - che è in linea con il nostro concetto di prevenzione ormai alla base della gestione della Protezione Civile in Puglia. E’ per noi motivo di orgoglio aver avviato una nuova stagione in questo settore, con la Regione Puglia punto di riferimento non solo del Paese Italia, ma anche dell’Europa”.

