AdP per Matera 2019, Capitale Europea della Cultura

Matera, Capitale Europea 2019 della cultura. Appuntamento internazionale che rappresenta un momento storico per la cultura e il turismo del nostro Paese.

Aeroporti di Puglia assicura un prezioso supporto tecnico agli Enti locali per l’aumento delle corse bus tra l’aeroporto di Bari e Matera per garantire un’ampia copertura delle frequenze giornaliere nell’intero arco della settimana.

Sotto il profilo organizzativo l’aeroporto di Bari è chiamato ad assolvere un ruolo strategico per il successo di questa manifestazione. Già da un anno, nell’area arrivi del Karol Wojtyla – in questi giorni brandizzata Matera 2019 - è attivo un ufficio di accoglienza e informazioni turistiche della Regione Basilicata.

Per il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti: “Matera 2019 rappresenta un banco di prova per un intero sistema che si è adoperato affinché un sogno a lungo accarezzato potesse trasformarsi in realtà. Gli aeroporti pugliesi avranno un ruolo fondamentale in questa sfida e sono pronti ad accogliere i tanti visitatori che vorranno godere del ricco calendario di manifestazioni ed eventi in programma (dal 19 gennaio al 20 dicembre 2019) e della suggestiva bellezza di Matera”.

Aggiunge Tiziano Onesti: “Il capillare network di collegamenti nazionali e internazionali rappresenta un formidabile LINK per quanti raggiungeranno la città dei Sassi. Matera, per storia e tradizione, è da sempre legata alla Puglia: l’aeroporto di Bari, nei fatti, è il suo scalo di riferimento e per questo vogliamo assicurare, la massima collaborazione perché il successo di Matera 2019 diventi il successo del nostro Sud e del nostro Paese”

Per maggiori informazioni e orari bus è possibile consultare le pagine web www.aeroportidipuglia.it e www.matera-basilicata2019.it

(gelormini@affaritaliani.it)