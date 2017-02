Aeroporti di Puglia, deriva privatizzazione parcheggi

Il caso dei parcheggi a pagamento per la sosta breve nell’aeroporto di Bari arriva in Senato, attraverso una interrogazione urgente a risposta orale presentata oggi da Luigi d'Ambrosio Lettieri (Direzione Italia) al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

“Secondo indiscrezioni di stampa”, si legge nella interrogazione, “il prossimo 1° marzo, all’aeroporto di Bari, dovrebbe entrare in vigore il pagamento di una nuova gabella: l’introduzione del pagamento della cosiddetta sosta breve, ovvero della sosta consentita per il carico e scarico bagagli non eccedente i 15 minuti di tempo. In particolare, coloro i quali, per necessità, accederanno all’area aeroportuale, anche per un solo minuto, dovrebbero essere obbligati, a far data dal 1° marzo prossimo, a pagare 3,50 euro. L’alternativa offerta per la sosta breve consisterebbe in un parcheggio gratuito lontano dall’aeroporto diverse centinaia di metri e, pertanto, di difficile e disagevole utilizzo”.





D’Ambrosio Ltetieri ricorda come “la società Aeroporti di Puglia (AdP) spa, che gestisce in concessione gli aeroporti pugliesi, sia partecipata per oltre il 99% dalla Regione Puglia. Anche il Comune di Bari partecipa al capitale sociale di detta società per una quota minoritaria”.

“Ma”, sottolinea il senatore, “né il sindaco del capoluogo pugliese, tantomeno il presidente della Regione Puglia, entrambi impegnati a fare comizi su altre questioni, sono intervenuti a tutela dei viaggiatori e dei loro accompagnatori in transito nell’aeroporto barese”.





“Allo stato”, continua, “risulta che, negli altri scali aeroportuali italiani, non siano previste gabelle analoghe a quella sopra riportata di nuova introduzione a Bari. L’introduzione di detta nuova “tassa” si configura come una vera operazione finalizzata esclusivamente a introitare denaro”.

“Sarebbe stato più opportuno, al contrario”, conclude l’interrogazione, “introdurre una diminuzione generalizzata del costo dei parcheggi a pagamento più a ridosso dell'aeroporto che, allo stato, variano, per esempio tra i 29,00 e i 36,00 euro per 48 ore”.

“Mi auguro”, stigmatizza d’Ambrosio Lettieri, “che il ministro intervenga al fine di evitare disomogeneità di trattamento per i viaggiatori (e i loro parenti e emici) in transito da e per l’aeroporto pugliese”

