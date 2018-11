Aeroporti di Puglia, una nuova Executive Lounge per business e leisure

Aeroporti di Puglia (#AeroportidiPuglia) annuncia e segnala una nuova opportunità di marketing e promozione internazionale per le aziende: la predisposizione e allestimento di una Executive Lounge all’interno dell’Aeroporto Internazionale “Karol Wojtyla” di Bari.

“Un servizio top richiesto a più riprese dai viaggiatori business e leisure - dichiara Antonio Vasile dal CdA di Aeroporti di Puglia - che atterrano o transitano nella nostra aerostazione. Per questo nuovo servizio, abbiamo optato per la formula della sponsorizzazione, immaginando un modello di co-marketing col mondo delle imprese, facendo focus particolare su quelle del territorio regionale”.

“Anche in questo caso - sottolinea Vasile - vedo la cruciale opportunità per far “volare alto” le merci, i servizi e le idee progettuali prodotte in Puglia, ma l’evidenza pubblica del bando ci porterà ovviamente anche a confrontarci con la concorrenza di altri player del mercato globale”.

I numeri dell’Aeroporto di Bari sono esaltanti: da gennaio a settembre 2018 si registra un +5,5% di traffico con un +18,8% del segmento straniero. “Imprenditori e imprenditrici pugliesi, nazionali e internazionali approfittate di questa ghiotta occasione - ribadisce Antonio Vasile - il grande potenziale globale del nostro aeroporto potrà moltiplicare la vostra visibilità in forma esponenziale”.

L’avviso pubblico è rivolto a aziende con qualificata esperienza nel settore della produzione e commercio di arredi fissi e di imbottiti e nel settore della progettazione e realizzazione di allestimenti. L’area destinata a executive lounge, di circa 200 mq, si trova nell’area imbarchi dell’aeroporto di Bari.

Il Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti ha auspicato che le imprese, soprattutto quelle del territorio, vogliano cogliere le evidenti opportunità offerte da questa iniziativa di marketing culturale e business. “Mettiamo a disposizione una formidabile vetrina internazionale - ha dichiarato il Presidente Tiziano Onesti - che consentirà alle aziende di promuovere i livelli di eccellenza raggiunti nel settore della progettazione e della loro produzione. Anche attraverso iniziative di questo genere, Aeroporti di Puglia intende essere al fianco del mondo delle imprese e di quanti concorrono, ciascuno nel proprio ambito, alla crescita dell’economia regionale”.

Il bando integrale è consultabile al link http://www.aeroportidipuglia.it/…/7140070c-cac7-4c8f-9074-5…#Puglia #weareinpuglia #Puglia365 #AeroportoBari

(gelormini@affaritaliani.it)