Aeroporto Brindisi, Pagliaro (FI): 'Scandalo, manca il de-icing'

La denuncia di Paolo Pagliaro, Dirigente Nazionale di Forza Italia e Presidente MrS, è racchiusa in una nota diffusa, a proposito dei voli cancellati per l'ondata di gelo che sta investendo la Puglia, come il centro e sud Italia.

“È praticamente scandaloso quello che è accaduto all’aeroporto di Brindisi - scrive Pagliaro - concordo con l’on. Mauro D’Attis e sono al suo fianco in questa denuncia. Nel 2019 non si possono dirottare 16 voli e cancellarne 12 perché non si è dotati del de-icing, il macchinario per pulire il ghiaccio dall’aereo. Come mai nel momento in cui è scattata l’allerta meteo chi poteva non ha provveduto a procurare il de-icing?"

"È paradossale - aggiunge Pagliaro - che Aeroporti di Puglia decida di investire una cifra importante per centinaia di migliaia di euro per entrare come socio nella Fondazione Petruzzelli e poi non trovi una soluzione ad un problema così importante. Il danno provocato a circa 4000 passeggeri è di una gravità unica. Perché l’aeroporto di Bari ha ilmacchinario e Brindisi no?"

"È inaccettabile - conclude Paolo Pagliaro - anche qui vogliamo una risposta seria da parte di Emiliano, rimuova subito i vertici e dimostri di non discriminare ancora una volta il Salento. È giusto che si faccia chiarezza in tempi brevi per accertare eventuali responsabilità”.

