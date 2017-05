Aeroporto di Bari 'Karol Wojtyla' Il più apprezzato dai viaggiatori

di Vito Piepoli

Per livello di soddisfazione dei viaggiatori l’aeroporto di Bari è al primo posto tra gli scali italiani, mentre all’ottavo posto si è classificato quello di Brindisi. Questi sono i risultati di un’indagine relativa a 178 aeroporti mondiali, pubblicati da Altroconsumo.

Altroconsumo, organizzazione indipendente di consumatori, ha pubblicato i risultati di una propria indagine di soddisfazione condotta nel 2016 sulla qualità dei servizi offerti da 72 compagnie aeree e da 178 aeroporti in tutto il mondo, 23 dei quali in Italia.





Tra gli scali italiani, l’aeroporto Karol Wojtyla di Bari, con cinque stelle, è quello che ha ottenuto il livello di soddisfazione complessiva più alto, con una valutazione di qualità buona o ottima. Soddisfacente il risultato ottenuto anche dall’aeroporto del Salento di Brindisi che, in questa speciale classifica, si colloca all’ottavo posto tra gli scali nazionali.

I parametri presi in considerazione nelle interviste, che hanno interessato circa 11.000 passeggeri, che hanno dovuto valutare la propria esperienza in merito all’accessibilità esterna, ai tempi di attesa ai controlli di sicurezza, alla mobilità interna al terminal, alla disponibilità dei posti a sedere, ai bar e ristoranti e alle toilette.

A livello mondiale invece l’aeroporto di Bari, è al 38° posto su 178 aeroporti mondiali considerati, è risultato il migliore per accessibilità e mobilità interna, mentre quello di Brindisi al 79° posto è risultato il migliore, in particolare, per le toilette.

Questo dimostra che Aeroporti di Puglia, attraverso l’ordinato, efficiente e sicuro esercizio dei propri scali e un piano costante di formazione del personale, dedica ogni attenzione alle esigenze della clientela. Per la rete aeroportuale pugliese, si tratta di un risultato di grande valore, che dimostra l’impegno e l’attenzione dedicata al mantenimento di elevati standard di qualità.

Gli aeroscali pugliesi, quindi, come documentato dai risultati dell’indagine, si confermano elementi strategici a supporto della crescita della Regione Puglia che, anche grazie all’eccellente dotazione aeroportuale, rappresenta a livello turistico, un marchio sempre più apprezzato nel panorama internazionale.