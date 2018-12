PugliaItalia

Sabato, 22 dicembre 2018 - 16:45:00 AGER Puglia: 'La raccolta differenziata è sotto l'albero' Appuntamento in via Argiro 69, a Bari, domenica 23 dicembre, alle ore 12 per la sensibilizzazione alla corretta raccolta differenziata di Ager Puglia.