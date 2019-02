'Agricola Piano' a Barletta: crescita e sviluppo nel food

Raffaele Piano, oracolo e gran sacerdote della frontiera biologica pugliese in generale e dauno-garganica in particolare, si fa promotore di un evento-incontro nel cuore della Puglia, per favorire e stimolare l’incrocio di interessi tra la stampa di settore e la ristorazione qualificata, per affrontare, insieme a tutti, i temi della crescita intelligente e delle opportunità di sviluppo nel food.

Il palcoscenico storico-culinario prescelto: il ristorante il Ristorante Antica Cucina dal 1983 di Barletta, dove lunedì 04 febbraio alle 11,00 è organizzato un confronto dal titolo “Cresciamo tutti, cresciamo insieme”, occasione allettante e ricca di interesse per tutti gli operatori della ristorazione.

“Il nostro territorio ha infatti bisogno di essere promosso attraverso azioni collettive - sottolinea Raffaele Piano - con una visione strategica e sostenibile, senza perdere mai l’etica nel proprio lavoro. L’unica crescita intelligente, etica e costruttiva è, infatti, realizzabile solo unendo le forze, mettendo al di sopra degli egoismi personali il bene delle nostre aziende, del nostro territorio e dei nostri figli”.

L’incontro, che si prevede partecipato e a cui sarà possibile accedere solo su invito, sarà animato dagli ospiti eccellenti, provenienti da tutta la Puglia, e reso “stuzzichevole” al palato dai prodotti tipici che completeranno il paniere variegato dell’Agricola Piano.

Per qualsiasi altra informazione inviare una mail a raffaele@agricolapiano.com

