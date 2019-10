Agrilevante '4Agrinnovation', proteggere la frontiera tecnologica nel primario

Nel contesto di Agrilevante 2019, insieme a esperti e imprenditori del settore agricolo, è stato presentato a Bari il progetto dedicato all’agritech “4Agrinnovation”, ideato e voluto dallo Studio Legale Trevisan & Cuonzo, tra i più importanti d’Italia, specializzato in proprietà intellettuale.

Lungo la frontiera della creatività e dell'innovazione tecnologica, anche nel settore primario, si gioca il futuro del pianeta e del benessere delle comunità che lo abitano. I nuovi scenari della ricerca e dell'applicazione scientifica segnano da tempo le sceneggiature globali e quotidiane dello sviluppo e della sua sostenibilità.

“Il settore dell’agritech - spiega Gabriele Cuonzo co-fondatore dello Studio - sarà fondamentale nei prossimi anni per lo sviluppo dell’economia italiana e avrà al centro la proprietà intellettuale: sia intesa come agricoltura di precisione che come innovazione varietale. Con 4Agrinnovation forniamo una consulenza ad amplio raggio anche attraverso la collaborazione con altre professionalità”.

La valutazione di base, condivisa anche dal mondo delle imprese rappresentate da Michele Andriani, Presidente Andriani SpA, Giandomenico Consalvo, Presidente Civi-Italia, Carlo Fideghelli, già Direttore CRA Frutticoltura Roma, evidenzia che l’agricoltura 4.0 è una straordinaria risorsa per lo sviluppo del paese, i dati ISTAT del sul settore evidenziano sul 2018 in rapporto all’anno precedente, un + 2,8% con un aumento del reddito del + 3,6%.

“Immettendo tecnologia nel mondo dell’agricoltura – prosegue Cuonzo – e proteggendola con la proprietà intellettuale, si possono ottenere importanti crescite di fatturato. Ciò è evidenziato da molti case history che abbiamo seguito anche qui in Puglia. L’aumento della redditività è benessere per l’azienda, ma è anche, ci tengo a sottolinearlo, un elemento che cambia le relazioni industriali attraverso l’impiego di professionalità altamente specializzate e giustamente remunerate.”

Le considerazioni di base dell’incontro e il battesimo di 4Agrinnovation, intendono riconoscere il ruolo essenziale del “settore primario” e, al tempo stesso, rendere l’ambito agro-alimentare più consapevole delle potenzialità e della necessità di cambiare approccio sul valore dell’innovazione di questo importante segmento economico.

Dagli interventi è emerso come le nuove tecniche colturali, il breeding varietale con la costituzione di nuove varietà vegetali e la precision farming possono essere un’evoluzione del made in Italy, a condizione che ci sia convergenza di interessi sia degli enti che delle imprese di settore: come, ad esempio, è accaduto negli USA, in Spagna e in Australia con alcuni brand piuttosto noti, del calibro di Kamut, Pinklady e Fragole Kandonga.

Hanno partecipato all’evento gli avvocati Luca Trevisan, Gabriele Cuonzo e Vincenzo Acquafredda, Trevisan & Cuonzo, Michele Andriani, Presidente Andriani SpA, Giandomenico Consalvo, Presidente Civi-Italia, Carlo Fideghelli, già Direttore CRA Frutticoltura Roma, Luigi Trotta, Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia, Filippo De Nicolo, Banca Generali, Alessandro Luglio, Warrant Hub e l’Onorevole Gianpaolo Cassese, Commissione Agricoltura Camera dei Deputati.

Trevisan & Cuonzo è uno dei più noti studi italiani in materia di diritto commerciale e della proprietà intellettuale. Fondato nel 1993 da Luca Trevisan e Gabriele Cuonzo, assiste oggi molte tra le società più innovative e tecnologicamente avanzate del mondo. La sua clientela spazia in molteplici settori, tra cui elettronica, chimica, automotive, alimentare, agricoltura, energie rinnovabili, industria farmaceutica, information technology e made in Italy. Con 10 partners e un team di oltre 30 professionisti è oggi uno dei principali attori tra gli studi legali europei che si occupano di innovazione. Grazie al suo progetto T&C, 4Innovation® e del suo spin-off 4Agrinnovation®, i professionisti dello Studio lavorano a sostegno della crescita di piccole medie imprese, start-up e gemme di innovazione che si trovano nei laboratori delle università e in altri centri di ricerca italiani. Lo Studio ha sedi a Milano, Roma, Parma e Bari.

