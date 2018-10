Aldo Moro senza pace, a Bari vandali distruggono la lapide

Devastata la lapide in piazza Aldo Moro, a Bari, davanti al monumento dedicato allo statista ucciso dalle BR e agli uomini della sua scorta caduti in via Fani: il presidente del Consiglio regionale della Puglia Mario Loizzo esprime “Il più fermo sdegno per un gesto che può avere tante origini, ma che resta sotto ogni aspetto inaccettabile e stupidamente barbaro”.

Per il presidente Loizzo “Occorre ripristinare al più presto l’integrità di un importante simbolo storico, nel centro della città, ma questo atto si inserisce in un quadro di generale degrado di una zona importante del capoluogo, davanti alla stazione centrale. È un nuovo esempio inaccettabile di una situazione assolutamente invivibile, a danno dei residenti e di chiunque si trovi ad attraversare la zona. Di sera, tanto piazza Moro che piazza Umberto si trasformano in una terra di nessuno, soggetta a violazioni, vandalismi, reati di vario genere".

"Questo non può accadere", conclude Loizzo che sollecita maggiore controllo, a tutela del rispetto delle leggi e delle regole civili, "Torno a chiedere che il monumento a Moro venga riparato rapidamente e sottoposto ad una vigilanza assidua”.

"Distruggere la lapide che a Bari commemora Aldo Moro e la sua scorta non è solo vigliaccheria", dichiara in una nota Luigi d'Ambrosio Lettieri, "Ma il segnale allarmante di una stupidità che si fa sempre più spazio e fa male. Non ho bisogno di ricordare cosa diceva Hannah Arendt a proposito della banalità del male. Occorre oggi più che mai una assunzione collettiva di responsabilità, sia sul piano socio-educativo che istituzionale".

"Il ripristino dello studio dell'educazione civica nelle scuole sin dai primi cicli - aggiunge Lettieri - sarebbe un ottimo viatico, ma non posso far a meno di sottolineare che quel gesto violento e stupido si inquadra perfettamente in un contesto urbano da troppo tempo lasciato al degrado, peraltro segnalato più volte".

Dopo aver registrato la segnalazione dell’atto vandalico ai danni della lapide dedicata allo statista pugliese Aldo Moro, posizionata in un'aiuola dell’omonima piazza cittadina, l’Amministrazione comunale ha disposto l’intervento di rimozione e l’immediato ripristino, che avverrà nel giro di 24 ore.





“Lo scellerato atto vandalico che ha danneggiato la lapide dedicata ad Aldo Moro è sintomo dell'assoluta mancanza di rispetto per i beni comuni e della scarsa conoscenza della storia del nostro Paese - commenta amareggiato il sindaco Antonio Decaro - per questo motivo è ancora più importante ripristinare immediatamente la lapide, che non è soltanto un simbolo fisico ma la testimonianza del ricordo di un uomo e di un personaggio politico integerrimo, che con la sua coerenza e il suo operato ha segnato profondamente la storia dell’Italia tutta".

"Di fronte al ripetersi di gesti vandalici ai danni della cosa pubblica e dei monumenti cittadini - ha spttolineato Decaro - è necessario sostenere con forza la proposta di legge per l'educazione alla cittadinanza attiva promossa dall'Anci con l'obiettivo di educare i nostri ragazzi fin dai primi cicli scolastici al senso di responsabilità e al rispetto reciproco e di promuovere lo sviluppo civico e il valore della memoria a vantaggio dell'intera comunità".

