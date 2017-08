Alezio, 'Premio A. Maglio' a Giorgia Salicandro

Conto alla rovescia per la premiazione della VI edizione del “Premio Maglio” di sabato 5 agosto ad Alezio alla presenza del presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Nicola Marini e del segretario generale della Federazione Nazionale della Stampa, Raffaele Lorusso.





* A GIORGIA SALICANDRO LA SESTA EDIZIONE DEL PREMIO MAGLIO

* ALL’INVIATO DEL TG5 TONI CAPUOZZO IL PREMIO ALLA CARRIERA

* AL DIRETTORE GIUSEPPE DE TOMASO IL RICONOSCIMENTO SPECIALE PER I 130 ANNI DE “LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO”

*A LORY LARVA ED ALESSANDRO ROMANO TARGA DI MERITO PER I SERVIZI SULLA CIVILTA’ MESSAPICA NEL PROGRAMMA DI TELERAMA “TERRE DEL SALENTO”

La giornalista salentina Giorgia Salicando è la vincitrice della sesta edizione del Premio giornalistico “Antonio Maglio” per l’inchiesta “I nostri ragazzi nel Mondo”, pubblicata in dieci puntate sul “Nuovo Quotidiano di Puglia” e raccolta poi nel libro “Torno quando voglio. Storie di salentini all’estero, oggi” (Edizioni Milella). L’inchiesta testimonia delle storie dei nostri talenti in fuga ed è un racconto approfondito della nuova emigrazione giovanile del Mezzogiorno d’Italia.





La giuria ha assegnato il Premio alla carriera al giornalista televisivo Toni Capuozzo, inviato speciale del TG5 sui fronti di guerra come l’ex Jugoslavia, Somalia, Medio Oriente e Afghanistan. Curatore e conduttore del programma “Terra!”, Capuozzo è, tra l’altro, autore del libro “Il segreto dei marò” in cui racconta i retroscena dell’intricata vicenda - ancora aperta - che ha visto coinvolti in India i due marò pugliesi Salvatore Girone e Massimiliano Latorre.





Un Riconoscimento speciale è stato assegnato a Giuseppe De Tomaso per i 130 anni di vita de “La Gazzetta del Mezzogiorno” da lui diretta. Nel corso della premiazione De Tomaso si confronterà con il direttore del “Nuovo Quotidiano di Puglia” Claudio Scamardella, sul ruolo dei giornali territoriali come indispensabile strumento di crescita civile e sociale del Mezzogiorno e della Puglia.





Targa di merito all’archeologa Lory Larva e al cineoperatore Alessandro Romano per i loro servizi, tesi alla promozione culturale del territorio, alla riscoperta della civiltà messapica e del patrimonio archeologico, trasmessi nel programma di Telerama “Terre del Salento”.

I premi saranno assegnati nel corso di una cerimonia che si svolgerà ad Alezio (Lecce) sabato 5 agosto 2017, con inizio alle ore 20:30, sul piazzale del Museo Messapico, in via Kennedy, nel corso di una cerimonia, presentata dal giornalista Marcello Favale, che sarà aperta dai saluti del presidente dell’Associazione Maglio, Giacinto Urso e dal sindaco di Alezio Vincenzo Romano, e conclusa dal presidente onorario della stessa Associazione, prefetto Carlo Schilardi.





Alla manifestazione di premiazione parteciperanno, tra gli altri, il presidente della Provincia di Lecce Antonio Gabellone, il presidente dell’Ordine dei giornalisti di Puglia Valentino Losito e il presidente di Assostampa Puglia, Bepi Martellotta.





Il presidente e il direttore di Coldiretti Lecce, Pantaleo Piccinno e Giuseppe Brillante, e il presidente del Consorzio Olio Dop di Terra d’Otranto, Giovanni Melcarne, consegneranno ai premiati un campionario degli olii extravergini prodotti da Aziende salentine che quotidianamente testimoniano lo straordinario impegno in difesa di un ineguagliabile patrimonio ambientale e storico, prima che economico, come gli uliveti pericolosamente assediati dalla Xylella.





All’iniziativa, promossa dall’ “Associazione Antonio Maglio” e dal Comune di Alezio, col patrocinio della Regione Puglia, Provincia di Lecce, Città di Lecce, Università del Salento, Ordine dei Giornalisti e Federazione Nazionale della Stampa, hanno collaborato Quarta Caffè, Coldiretti, Consorzio Olio Dop di Terra d’Otranto, Cantine Rosa del Golfo e Cliocom (Internet Service Provider).

(gelormini@affaritaliani.it)