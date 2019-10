Alla BPPB il premio “Best in AML Training 2019"

I Comitati Scientifici della European School of Banking Management e della Scuola Italiana di Antiriciclaggio hanno conferito, a Roma, alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, il premio “Best in AML Training 2019”.

“Per aver coltivato con estrema attenzione il tema della formazione specialistica in Antiriciclaggio e per essere un modello positivo per tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio”: è la motivazione con cui è stato assegnato questo premio alla Banca.

Ogni anno la European School of Banking Management e la Scuola Italiana Antiriciclaggio attribuiscono questo premio alle realtà che hanno deciso di impegnare risorse umane ed economiche, destinandole alla Formazione specialistica in Antiriciclaggio, contribuendo in questo modo non solo alla crescita delle competenze Antiriciclaggio all’interno della propria azienda, ma anche in maniera indiretta a combattere il fenomeno del riciclaggio, fonte principale del finanziamento al terrorismo.

Il premio assegnato alla Banca è stato ritirato da Domenico Lorusso (Responsabile dell’Ufficio Sviluppo Risorse Umane della BPPB), cui è stato conferito anche un riconoscimento “Premio Best HR Planning 2019” per il lavoro di pianificazione e programmazione delle attività formative svolte.

Nell'occasione sono stati assegnati, altresì, ad alcuni dei dipendenti della Banca che hanno partecipato ai percorsi formativi erogati negli anni 2017-18 e 2018-19, i Diplomi di Master e le certificazioni delle competenze acquisite.

L’evento organizzato dalla European School of Banking Management, cui hanno partecipato i rappresentanti di Banche e di Società di Giochi e Scommesse (SISAL e Betpoint), ha permesso ai presenti di partecipare anche ad un interessante momento formativo su “Le principali novità del recepimento della V Direttiva UE - I riflessi per i soggetti destinatari degli obblighi”, dove sono intervenuti professionisti del settore, esponenti dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

In particolare, il generale Michele Carbone, Comandante Regione Lazio della Guardia di Finanza, ha svolto una panoramica aggiornata sulla normativa Antiriciclaggio e antiterrorismo: “La V Direttiva UE 2018/843 ha introdotto importanti novità, tra le quali l’ampliamento dei soggetti obbligati, la regolamentazione più stringente delle valute virtuali, le restrizioni alle carte prepagate, l’approccio comune ai Paesi terzi ad alto rischio, l’accesso allargato alle informazioni sulla titolarità effettiva e alcune modifiche in tema di adeguata verifica della clientela e di sanzioni”,

Carbone ha anche sottolineato che: “Le recentissime disposizioni incidono profondamente sul sistema nazionale antiriciclaggio e comportano per tutti i soggetti obbligati - intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco - la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di far fronte all’obbligo della formazione permanente di tutto il personale coinvolto”.

“È un grande privilegio ricevere questo riconoscimento - afferma il Presidente della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Leonardo Patroni Griffi - poiché dimostra la qualità e la solidità del lavoro svolto all’interno della nostra Banca. Con questo premio la BPPB, infatti, conferma la sua forte attenzione per la formazione e per la crescita delle sue risorse".

