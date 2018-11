Alleanza Cooperative al Governo: ‘Rendiamo produttivo il sostegno’

La prima Biennale della Cooperazione a Bari vede l’Alleanza delle Cooperative Italiane lanciare una sorta di appello programmatico, per ‘Cambiare cooperando’ l’Italia in generale e il Mezzogiorno in particolare. L’appello proviene dall’unico settore economico con gli indici attualmente ‘moderatamente in crescita’ e in evidente controtendenza col trend nazionale, ma all’appuntamento barese il Governo resta assente.

Non è un buon segnale, ma il mondo della cooperazione lo vive come un ulteriore stimolo ad interpretare ‘da protagonisti’ la sfida al cambiamento animata dal principio cardine della responsabilità sociale. Infatti, a conclusione lavori la reazione è stata propositiva.

La porta resta aperta allo scambio di opinioni, al confronto e alla circolarità delle idee tra chi vive la cooperazione e chi non ha colto ancora il senso, tra chi pensa che “fare insieme” possa superare la sterilità dell’individualismo e chi persegue primati di campanile senza prospettive. In pratica, tra chi fa impresa pensando al domani del proprio territorio e tra chi vuole generare innovazione attraverso il cooperare.

La Biennale dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, nelle prossime tappe di Bologna, Milano e Roma, continuerà a raccontare il senso equo, inclusivo, innovativo e durevole del cooperare come cultura d’impresa, che si sviluppa sulla centralità della Persona esaltata e valorizzata nella pluralità del contesto comunitario e collettivo.