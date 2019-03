Alta tensione nella Lega in Puglia, prevale la linea dura

Dopo il commissariamento della segreteria cittadina di Ostuni, clima rovente in casa Lega anche a San Severo. A 48 ore dalla presentazione delle liste per le primarie prima annunciate per i comuni superiori ai 15mila abitanti, in occasione dell’ “Election day per Foggia e Bari’, dai segretari regionali di Lega (Andrea Caroppo), Fratelli d’Italia (Erio Congedo), e Noi con l’Italia - Direzione Italia (Francesco Ventola), viene comunicata la sostituzione del commissario cittadino Marcello De Filippis con il consigliere comunale e provinciale, Raimondo Ursitti, in quota alla maggioranza di centrodestra nel capoluogo dauno.

La revoca delle funzioni di De Filippis giunge, all’indomani di un violento scontro tra Primiano Calvo e Matteo Fontanello, entrambi espulsi dal partito. Episodio mal digerito dai quadri dirigenziali del Carroccio tra l’imbarazzo e lo sbigottimento generale dei militanti. Giudicato un fatto “intollerabile” dalla segreteria regionale della Lega Salvini – Premier che ha puntualizzato: “Nella Lega non c’è spazio né per provocatori, né per violenti”.

Ora, il compito di “dirimere la situazione operando le scelte che riterrà più opportune” passa al consigliere Ursitti. A confermarlo, lo stesso segretario regionale pugliese della Lega, Andrea Caroppo, sentito da Affaritaliani.it, a poche ore di distanza dal tavolo provinciale del cdx riunito a Foggia per valutare i nomi dei candidati che entreranno a capo della coalizione a San Severo, Lucera e Torremaggiore.

L’azione congiunta operata in questi mesi nelle diverse riunioni tra Direzione Italia, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega ed Idea, è stata orientata ad un allargamento della coalizione alle alleanze civiche presenti in territori “dove - ha precisato Caroppo - il cdx è sottorappresentato da diversi anni”.

Da quanto appreso, è in discussione in queste ore l’azione coordinata dai vertici regionali in continuità con i quadri provinciali. Un processo decisionale teso a ripianare gli attriti tra le diverse sensibilità politiche attraverso una figura che metta tutti d’accorso. Lo scenario è parso tuttavia precipitare, almeno a livello locale, all’indomani dell’ingresso in coalizione della dimissionaria vicepresidente del consiglio comunale di San Severo, Marianna Bocola. Figlia d’arte con un passato da militante politica di spessore per quanto criticato e tacciato di disinvolto trasformismo.

Un nome temuto che proprio non è andato giù a De Filippis e ad una decina di iscritti, che di pugno decidono di firmare un documento indirizzato alla segreteria regionale che condiziona l’ingresso in coalizione di esponenti politici che, nel recente passato, hanno in modo diretto o indiretto sostenuto la compagine di Bene Comune alle amministrative del 2014 vinte dall’attuale Sindaco, Francesco Miglio.

Nel verbale della chiacchierata riunione cittadina sanseverese, infatti, si esprime la volontà di impedire a Bocola di partecipare alla competizione delle primarie indette dal centrodestra il prossimo 31 marzo. “E primarie siano - dichiara ad Affaritaliani l’esponente di Forza Italia Rosa Carolina Caposiena, nome caldeggiato dall’attuale segretario provinciale Raffaele di Mauro - ma non aperte a rapporti incrociati tra pezzi del centrosinistra veicolati attraverso la Lega. Sì alla partecipazione di esponenti delle Civiche - puntualizza la consigliera - ma in alleanza al cdx, e non a capo della coalizione”.

I sospetti di Caposiena guardano agli esiti delle primarie tenute nei grandi comuni che hanno riconfermato l’attuale Sindaco di Foggia Franco Landella in quota ai forzisti, a discapito della Lega. “Anche questa volta - sottolinea la consigliera comunale - per garantire Foggia, si permette un ricatto di questa portata su San Severo”. Il riferimento più o meno esplicito va alle primarie previste nei comuni superiori a 15mila abitanti , che sarebbero state rivalutate in casa Lega solo dopo aver perso nel capoluogo dauno con Luigi Miranda.

