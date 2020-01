ANCE Puglia, Sviluppo sostenibile: 21 milioni di euro ai Comuni pugliesi

Nuova tranche di risorse per la Puglia per il piano piccoli cantieri dei Comuni; quest’anno le sei province pugliesi avranno a disposizione un contributo statale pari a 21,13 milioni di euro, da ripartire tra tutti i 257 Comuni, per interventi non già integralmente finanziati e aggiuntivi rispetto alla programmazione triennale. Termine ultimo fissato per avviare i cantieri, pena la revoca delle risorse, il prossimo 15 settembre.

Il Piano, avviato lo scorso anno e rifinanziato con la Legge di bilancio per il 2020, prevede l’assegnazione a favore dei Comuni italiani di 500 milioni di euro all’anno fino al 2024 per realizzare opere pubbliche, appaltabili con procedure veloci; in particolare, potranno essere finanziati interventi volti all’efficientamento energetico degli edifici pubblici o di edilizia residenziale pubblica, allo sviluppo sostenibile dei territori (mobilità inclusa), alla messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, oltre che all’abbattimento delle barriere architettoniche. La misura, fortemente voluta dall’Ance, si è rivelata un valido strumento per accelerare gli investimenti: nel corso dello scorso anno, la spesa dei Comuni per interventi utili ai cittadini è aumentata del 16%.

"Il piano piccoli cantieri – dichiara il presidente di Ance Puglia Nicola Bonerba - è una misura che ha ottenuto risultati positivi e su cui il Governo ha deciso di scommettere. Per questo auspichiamo che il meccanismo in futuro venga ulteriormente incrementato e potenziato così da poter intervenire in maniera più incisiva nella messa in sicurezza dei nostri territori e favorire la ripresa del comparto delle costruzioni. I Comuni pugliesi siano rapidi ed efficaci affinché i cantieri partano al più presto per non perdere preziose risorse per ammodernare i territori".

"Peraltro - prosegue Bonerba - i Comuni potrebbero prendere in considerazione lo strumento del Partenariato Pubblico Privato per ottenere un effetto leva e incidere maggiormente sul patrimonio edilizio".Nel dettaglio, i contributi assegnati sono pari a 6,68 milioni euro per la provincia di Lecce (96 i Comuni destinatari), 4,57 milioni di euro per i 41 Comuni della provincia di Bari, 4,21 per i 61 Comuni del Foggiano, 2,55 per i 29 Comuni del Tarantino, 1,9 per i 20 della provincia di Brindisi e 1,22 milioni per la BAT (10 Comuni).

“L’Ance - aggiunge Bonerba - è sempre disponibile a fornire ai Comuni tutto il supporto necessario per usufruire delle risorse assegnate e dare risposte immediate alle esigenze del territorio e del settore”.

