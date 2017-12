Anche Di Rella lascia il PD Un esodo senza fine?

Il presidente del Consiglio Comunale di Bari, Pasquale Di Rella, aveva avvertito tutti, richiedendo l'avvio di un parcorso inclusivo e dai larghi orizzonti al partito. Richiesta rimasta "inascoltata", secondo le sue dichiarazioni, che provoca anche la sua uscita dal Partito Democratico.





"Prendo atto che non c’è alcuna volontà di celebrare le primarie nel Partito Democratico - dichiara il presidente Di Rella in una nota diffusa - per individuare “dal basso” almeno i candidati al Parlamento nei listini bloccati dei collegi plurinominali".

"I leaders nazionali e pugliesi del partito hanno ignorato il mio appello - al quale si era aggiunto quello dell’ex Parlamentare Giusy Servodio - poiché, presumibilmente, impegnati nella individuazione dei luoghi ritenuti sicuri nei quali candidarsi o candidare “cerchi e cerchietti magici”.

"Coerentemente con quanto più volte affermato - continua Di Rella - nelle scorse settimane, abbandono, pertanto, il partito ed il Gruppo Consiliare Comunale del PD e transito nel Gruppo Misto".





"E’ l’anticamera di un addio all’impegno amministrativo, ma non a quello politico. Non è indispensabile ricoprire un incarico amministrativo per esprimere idee ed elaborare proposte/progetti per servire la propria città: la politica sarà per sempre una passione indomabile".

"Non mi iscriverò ad alcun partito - precisa Di Rella - e terrò, ovviamente, una posizione di imparzialità e di terzietà nell’esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio Comunale di Bari".

"Lascio il PD -c he avevo contribuito a fondare in Puglia al fianco di Michele Emiliano - con tristezza e delusione e con l’amara consapevolezza che non è certamente il partito che sognavamo nel 2007. Altri si sono adattati o rassegnati; io, no!"

