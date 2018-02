Angelo Cera: 'Garantire governabilità al Paese'

Angelo Cera, candidato nel collegio San Severo-Lucera, incontrando iscritti e simpatizzanti a Foggia, ha aperto la campagna elettorale per Noi con l’Italia-UdC: "Siamo la più piccola particella nel centrodestra - ha detto - ma come l’atomo siamo la parte fondamentale da cui tutto deriva e che consentirà al centrodestra di governare il Paese con un’ampia maggioranza".





"Siamo stati mortificati nelle nostre aspettative e abbiamo raccolto, in termini di candidature, meno di altri partiti che pure hanno meno voti di noi - ha poi sottolineato parlamentare di S. Marco in Lamis, candidato anche nel collegio camerale plurinominale. - ma sapremo dimostrare sul campo il nostro peso e daremo, ancora una volta, ai nostri alleati la contezza che senza di noi non si fa molta strada, soprattutto non si vince una competizione elettorale".

"Saremo la dimostrazione che solo con noi il centrodestra porterà a casa un grande risultato - ha ribadito Cera - ma soprattutto che grazie a noi faremo registrare il più alto numero di parlamentari eletti in Capitanata" ha detto ancora il parlamentare sammarchese, candidato anche nel collegio camerale plurinominale.

"I sondaggi ci danno favoriti nel collegio dove sono candidato - ha precisato Cera - mi fa piacere, ma non credo molto alle statistiche, credo invece nel lavoro di squadra, nel portare avanti il dialogo con la gente, nel continuo contatto con le realtà locali e l’identificazione con i problemi di governo dei territori e delle comunità".





"Per questo ho deciso di ignorare attacchi beceri e parlare solo di programmi, non limitandomi a slogan mal digeriti o imparati a tavolino, come fanno molti dei miei avversari. Io sono autentico - ha concluso Angelo Cera - non costruito in laboratorio o buttato nella competizione elettorale per volere di qualche esperto di comunicazione o giuria di selezione. La mia forza è la gente. A una politica che riscopre la parola “popolo”, dico che noi siamo popolari da sempre".

All’incontro foggiano era presente tutta la segreteria provinciale (con Sergio D’Atri, Francesco D’Innocenzo) e quella cittadina, rappresentata da Stefania Vurchio e Dario Iacovangelo (candidato nel collegio camerale plurinominale Marche 2).





Le conclusioni sono state affidate a Maura Di Salvia ​di San Nicandro Garganico, candidata nel plurinominale per la Camera dei Deputati, che ha ricordato lo straordinario impegno del partito nel costruire una rete tra enti, associazioni e cittadini: "Non ci siamo mai nascosti. Siamo l’unico partito che è presente sul territorio anche lontano dalle competizioni elettorali e ci muoviamo con il solo scopo di ampliare le opportunità di crescita per la nostra Provincia. Noi lavoriamo per il territorio, altri invece occupano poltrone e prebende grazie al territorio che dicono di rappresentare. Noi diamo al territorio, altri ricevono e poi dimenticano il bene ricevuto".

All’apertura della campagna elettorale su Foggia erano presenti anche delegazioni e delegati di molti comuni della Capitanata, come Vico del Gargano, con il commissario Luigi Palmieri e la candidata sindaca Lella Savastano. Erano presenti anche da Deliceto, Manfredonia (con Cosimo Titta) e Apricena, con Matteo Giammetta, reduce dalla grande manifestazione con la partecipazione anche di Gabriella Carlucci, che sarà in Capitanata nei prossimi giorni per un nuovo tour elettorale, e Paolo Dell’Erba, che completano il “listino” dei candidati di Noi con l’Italia-UdC per il collegio camerale.

