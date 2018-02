Antonella Ida Roselli (FI) La forza dolce del domani

“Uniti oggi ed essere #FORTIPERDOMANI, perché uniti possiamo cambiare il futuro di questo Paese”. E’ racchiuso in questa sintesi strategica l’approccio elettorale di Antonella Ida Roselli, candidata Forza Italia nel collegio Puglia 1 per il Centrodestra, che conferma il percorso virtuoso intrapreso dalla coalizione, mentre a sinistra la deframmentazione sembra essere diventata una sorta di vocazione diffusa verso l’altare sacrificale del 4 marzo.

“Sento il vento nuovo che spira intorno alla coalizione”, dichiara Antonella Ida Roselli - volto dolce e civico del blocco conservatore - quasi a sottolineare il vanto di un acronimo beneaugurante: AIR.

Avvocato amministrativista e unica donna tra i big in corsa nel collegio, Antonella Ida Roselli ha inaugurato il proprio comitato in pieno centro a Bari (via Piccini 19), alla presenza del senatore Massimo Cassano (FI), degli onorevoli Francesco Paolo Sisto (FI) e Antonio Distaso (NcI), e del consigliere comunale Filippo Melchiorre (FdI).

“Porta a porta” e giro attraverso i quartieri alla base della sua campagna elettorale: all’insegna dei dieci punti del programma sottoscritto dalla coalizione e, soprattutto, “cura dell’ascolto e del dialogo” con gli interlocutori che, più di altri, costituiscono il suo riferimento politico: le imprese, spesso difese in tribunale contro la Pubblica Amministrazione, le donne e i giovani.

“C’è un esercito di giovani che chiede solo di esprimersi e lavorare”, ripete Antonella Ida Roselli, “Qui in Puglia. Non al nord e non all’estero. Sono loro il cuore pulsante della nostra economia. Mettiamo le imprese nelle condizioni di assumerli e i nostri giovani faranno volare questa terra”.

(gelormini@affaritaliani.it)