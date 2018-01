Antonello Soro a Bari per il Nuovo Regolamento UE Dati Personali

Lunedì 15 gennaio, dalle ore 9.30, al Teatro Petruzzelli di Bari (c.so Cavour, 12) si terrà il convegno nazionale “Il nuovo regolamento UE in materia di protezione dei dati personali - sviluppi e impatti per i soggetti pubblici. Il Garante incontra la Pubblica amministrazione”.





La giornata di lavoro, organizzata dalla Regione Puglia e dall’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali in collaborazione con Anci, Città Metropolitana e Comune di Bari con PugliaPromozione e moderata da Antonio Stornaiolo, vedrà alle 9.45 i saluti istituzionali di Antonio Decaro, presidente Anci e sindaco della Città di Bari e della città metropolitana e di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.

Alle 10.15 interverrà Antonello Soro, Garante nazionale per la Protezione dei Dati personali su “Il Garante per la protezione dei dati personali nel nuovo sistema di regole europee”.

Alle 10.45 sarà la volta di Francesco Modafferi, dirigente del dipartimento libertà pubbliche e sanità su “Dati personali e pubblica amministrazione. Il principio di responsabilizzazione e l’interazione con l’autorità”.





Alle 11.40 - Claudio Filippi, Dirigente del Dipartimento attività ispettive e sanzioni su “Come cambiano i principi e i diritti degli interessati”.

Alle 14.00 - Anna Claudia Meloni, del dipartimento libertà pubbliche e sanità su “Il responsabile della Protezione dei Dati (Rpd) in ambito pubblico”.

Alle 14.30 - Francesca Cecamore, del Dipartimento libertà pubbliche e sanità sul “Il registro delle attività di trattamento”.

Alle 15.00 - Miriam Viggiano, del dipartimento libertà pubbliche e sanità su “Data Protection by default and by design, valutazione di impatto e consultazione preventiva.





Alle 15.30 - Cosimo Comella, dirigente del dipartimento tecnologie digitali e sicurezza informatica.

Alle 17.00 sono previsti i saluti di chiusura di Elbano De Nuccio, Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Bari e di Francesco Modafferi, dirigente del Dipartimento libertà pubbliche e sanità.

L’evento intende favorire la conoscenza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e di tutti i soggetti interessati - anche privati - delle novità introdotte dal Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale in materia di protezione dei dati), la cui piena applicazione è prevista dal prossimo 25 maggio.

Il progetto ha lo scopo di accompagnare il processo di adeguamento dei soggetti pubblici e privati alle nuove norme e di fornire indicazioni utili, raccogliere le eventuali esigenze di chiarimento, conoscere le azioni messe già in atto, condividere gli approfondimenti svolti e le riflessioni eventualmente già maturate.





Il convegno coinvolgerà tutte le Pubbliche Amministrazioni (Regioni, enti e Società del sistema regionale, Comuni, Province, Comunità Montane, Università ed Enti sanitari) e costituirà una significativa occasione di confronto rispetto agli adempimenti previsti dal Regolamento europeo.





L’evento è organizzato dalla segreteria generale della Presidenza della Regione Puglia, in collaborazione con l’Autorità Garante per la Protezione dei dati.





Sono previsti crediti per la formazione obbligatoria degli iscritti agli ordini degli avvocati, dei commercialisti e dei giornalisti.

