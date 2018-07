Appello dei Docenti Magistrali ai ministri Salvini e Di Maio

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Movimento DM Revoca Sentenza Plenaria:

Egregi Ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio,

con la presente lo scrivente, Michele Scirpoli - Fondatore del Movimento DM Revoca Sentenza Plenaria - Vi esprimere profondo rammarico circa l’atteggiamento che il vostro Governo e, in particolare, il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, stanno avendo nel trattare la vertenza e l'emergenza sociale dei Docenti DM.

Ebbene, il Ministro sta prendendo letteralmente in giro la categoria, partendo da un presupposto errato: “La Sentenza della Plenaria va rispettata!”.Il Ministro ignora, o forse fa finta di ignorare, che la Sentenza dell’Adunanza Plenaria, n.11/2017, non è definitiva, in quanto su di essa pende un ricorso in Cassazione.

Inoltre, Bussetti crede che noi docenti DM non sappiamo che il Governo può superare quella illogica e politicizzata Sentenza, che va contro le decine di Sentenze (passate in giudicato) dello stesso Consiglio di Stato le quali, invece, sanciscono il diritto alle Graduatorie ad Esaurimento dei DM!Non tutte le Sentenze sono giuste.

E lei, Ministro Salvini, lo ha affermato più volte ultimamente in relazione al caso Lega [...]Ciò detto, ci si augura un vostro intervento diretto nella questione, che porti al riconoscimento definitivo del diritto alle GaE per i DM.

Ad oggi il Ministro ha dimostrato di essere prevenuto e poco equanime nei confronti dei DM (lo fu, a dire il vero, già quando rivestiva il ruolo di funzionario USR Lombardia); e sta perseverando nella linea tracciata dalla Fedeli(PD).

Di certo Bussetti non sta dimostrando di essere il cambiamento; e ciò lede l'intera immagine del Governo Conte.In conclusione di tiene a sottolineare che la salvezza dei Docenti DM la si avrà solo con il dicono del diritto alle Graduatorie ad Esaurimento; ogni altra soluzione getterà in strada 60.000 docenti!

Michele Scirpoli - Fondatore Movimento DM Revoca Sentenza Plenaria