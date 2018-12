Arcelor-Mittal accusata in Francia di 'danno grave all'ambiente e alla salute'

Dal quotidiano francese “Le Monde”: a Fos-sur-Mer Arcelor-Mittal accusata di danno grave all’ambiente e alla salute.

Anidride carbonica: 7,4 milioni di tonnellate. Monossido di carbonio: 91.300 tonnellate. Ossidi di azoto: 5.700 tonnellate. Anidride solforosa: 3.320 tonnellate. Particelle fini: 1.500 tonnellate. Protossido di azoto: 123 tonnellate. Benzene: 23,5 tonnellate. Zinco: 12,1 tonnellate. Piombo: 4,69 tonnellate ...

Stando a questi indici, dovrebbe essere alquanto “riduttivo” dire che lo stabilimento ArcelorMittal di Fos-sur-Mer, nelle Bocche del Rodano, stia inquinando. Una selezione non esaustiva delle emissioni aeree riportate per il solo 2016 fornisce una misura delle quantità di sostanze tossiche per l'ambiente e la salute emesse dal gigante dell'acciaio.

Inoltre, ci sono centinaia di tonnellate di azoto o carbonio immesse nell'acqua e 28.837 tonnellate di "rifiuti pericolosi" generati.

L'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) la colloca tra le installazioni industriali più inquinanti in Europa. L'AEA ha identificato diciotto fabbriche (su un totale di 978), che sono responsabili di oltre la metà delle emissioni di metalli pesanti nell’aria (arsenico, cadmio, cromo, mercurio, rame, ecc.), su scala Unione Europea (UE).

Questi sversamenti sono "responsabili dei maggiori rischi ambientali", segnalano le autorità. La fabbrica di ArcelorMittal a Fos è al terzo posto, dietro la sorella polacca di Dabrowa Górnicza e il più grande fonditore di rame del continente, la tedesca Norddeutsche Affinerie, ad Amburgo.

Soglia classificata “Seveso”, la più alta. A causa della sua pericolosità, il sito di produzione d’acciaio in Francia dovrebbe essere monitorato come “latte sul fuoco” dalla Direzione regionale per l'ambiente, lo sviluppo e l'alloggio (Dreal) e la prefettura di Bouches-du-Nord. Rhone.

