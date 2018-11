Assoristorazione Brindisi: territorio, tradizione e sapori

Dal desiderio di un gruppo di colleghi e amici, di promuovere l’arte della ristorazione, nasce “AssoRistorAzione Brindisi”. Un’associazione con lo scopo di valorizzare i sapori e le eccellenze della cucina locale. Cucina intesa come espressione di cultura ed elemento essenziale e imprescindibile della proposta turistica della città.

"La ristorazione a Brindisi è un settore che ha una lunga e radicata storia di qualità - si legge nella nota diffusa in occasione del varo dell'Associazione - che ha bisogno di unire le forze, la competenza dell’esperienza e la freschezza delle nuove generazioni, per dare nuovo vigore alla enorme capacità attrattiva che questo settore possiede".

"Il piacere per il cibo - prosegue la nota - ha riscoperto, per fortuna, un notevole valore sociale, che si traduce in attenzione per le materie prime, per come vengono trattate, prima e dopo l’ingresso nelle cucine dei ristoranti, e per la professionalità del servizio. Questo territorio può vantare prodotti eccellenti, frutto delle innate doti del nostro mare e della nostra terra, spetta all’uomo tradurli, poi, in valori identitari riconoscibili ben oltre i nostri confini".

Obiettivo ambizioso di AssoRistorAzione è proprio quello di fare rete, secondo alcuni principi comuni per trasformare l'offerta, dentro e fuori le mura dei singoli ristoranti, in un fil rouge che conduca facilmente il fruitore a riconoscere la tipicità del territorio.

"Non si contano le lodevoli iniziative di piccoli gruppi o di singoli imprenditori, volte a enfatizzare prodotti e arte dell’accoglienza turistica e, spesso, proprio in queste circostanze, si è sentita più forte la necessità di condividere con l’intero settore un percorso unico di promozione. Necessità che ha portato, nei mesi scorsi, ad aprire un dibattito attraverso incontri, anche pubblici, su come poter intervenire fattivamente per dare un senso di continuità nel percorso di promozione".

"Questo dibattito ha rinnovato la volontà da parte di un gruppo di imprenditori di costituirsi in un’associazione di ristoratori, con degli obiettivi condivisi: dalla promozione delle tipicità a quella dell’innovazione gastronomica attraverso rassegne, eventi festival, show cooking, percorsi culturali, degustazioni e conferenze a tema. Desiderio e obiettivo di questa associazione è anche quello di partecipare alle iniziative messe in opera da chi condivide l’obiettivo della promozione e valorizzazione delle eccellenze del territorio".

I soci fondatori di “AssoRistorAzione Brindisi” sono Mario Schina dell’Enoteca Ristorante Penny, Ernesto Palma del Ristorante La Sciabiche, Fernando Benigno del Ristorante del Pescatore Iaccato e Daniel Graziano del Mozzarellabar, cucina e bottega Buonavita.

Ulteriori manifestazioni di interesse all'adesione possono essere richieste attraverso l’indirizzo e-mail assoristorazionebrindisi@gmail.com o la pagina facebook Assoristorazione Brindisi.

(gelormini@affaritaliani.it)