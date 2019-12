Auguri a tutti per un meraviglioso, rigenerante e condiviso 2020

Gli auguri e l'affetto di Affaritaliani.it - Puglia per uno stimolante Nuovo Anno 2020, ricco per tutti di magnifiche sorprese.

“Stai al gioco. Non fare che tutto ruoti attorno a te. Cerca le sfide. Ma non mirare a un risultato specifico. Astieniti da ulteriori ragioni. Non trattenere nulla. Sii gentile e forte. Partecipa, e il vincere vada al diavolo. Non analizzare troppo, non calcolare, ma stai attento, attento ai segni. Sii vulnerabile. Mostra gli occhi, invita gli altri a guardare in profondità; assicurati che ci sia abbastanza spazio e prova a riconoscere l’immagine di ognuno. Non prendere decisioni di cui non ti senti entusiasta. Permettiti di fallire. Soprattutto, concediti tempo e prenditela comoda. Non ignorare mai quel che un albero o uno specchio d’acqua deve dirti. Voltati quando senti di farlo e permettiti di crogiolarti al sole. Non preoccuparti dei parenti, offri sostegno agli estranei, chinati a osservare le piccole cose, visita luoghi deserti, non innamorarti dei grandi drammi del destino, affronta i conflitti con una risata. Fatti sentire finché non dimostri di avere ragione e il fruscio delle foglie non diventa dolce. Cammina per i villaggi”. (Peter Handke - Premio Nobel Letteratura 2019)

