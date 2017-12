Auguri per un 2018 Intenso, stimolante e appagante

Il profumo del nuovo anno irrompa piacevolmente nella quotidianità delle nostre vite, con i suoi aromi ricchi di speranza, di affetti e di coraggio.

Respirarne a fondo l’intensità forte del carattere tipicamente mediterraneo e apprezzarne il ventaglio di sfumature, marcatamente identitarie, di ogni singolo chicco, acino o goccia è il mio augurio per il 2018.





Che sia brillante come i riflessi del cielo e del mare di Puglia, stimolante come i suoi entroterra, dolce ed elegante come le pietre dei nostri monumenti, leggero e posato come lo sguardo dei nostri vecchi.

Perché il futuro - oggi più di ieri - è nelle radici!

(gelormini@affaritaliani.it)