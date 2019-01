Auriga IC406 lancia Call4Digital sull'asse incubatore Bari-Milano

Il prossimo 2 febbraio 2019 parte la prima selezione di startup digitali promossa dall’incubatore IC406 di Auriga in collaborazione con il PoliHub di Milano, una “chiamata alle armi” per giovani e promettenti startup con idee e progetti nell’ambito del digital business, che prende il nome di Call4Digital.

L’iniziativa fa seguito ad un accordo di collaborazione per il 2019 siglato tra Auriga, azienda leader in Italia e tra le prime in Europa nel mercato delle soluzioni software per l’IT banking, e PoliHub, rinomato incubatore gestito dalla Fondazione Politecnico di Milano. Un accordo che ha come raggio d’azione proprio l’organizzazione, il lancio e la conduzione da parte dei due soggetti di una raccolta e selezione di candidature di progetti innovativi ad opera di start up digitali, che possano successivamente essere incubate per un periodo di 6 mesi all’interno di IC406, a Bari.

L’iniziativa nasce per individuare e selezionare le migliori idee, i progetti più innovativi in ambito digitale. In particolare, si rivolge a startup che operano in alcuni settori specifici del mondo digitale: blockchain, intelligenza artificiale, IoT, realtà aumentata e virtuale, fintech, insurtech, peer to peer lending, pagamenti elettronici, retail banking.

Un percorso all’insegna dell’open innovation e della contaminazione che prevede diverse fasi predefinite. Alla raccolta delle candidature, che si concluderà il 02 aprile 2019, seguirà un’accurata fase di selezione per giungere ad identificare i team che potranno accedere alla training week con mentor e tutor qualificati del PoliHub. Alla fine di questa settimana seguirà un’ulteriore fase di selezione con la presentazione dei pitch per giungere a definire quelle start up che avranno l’opportunità di beneficiare di un percorso di incubazione e di accelerazione della durata di 6 mesi.

Nello specifico, i progetti prescelti saranno supportati attraverso un programma volto a:

favorire lo sviluppo di prodotti/servizi innovativi;

attivare un percorso di formazione imprenditoriale volto ad agevolare la costituzione di team di giovani innovatori;

implementare un percorso di incubazione attraverso l’erogazione di attività di formazione e mentorship per lo sviluppo concreto e il test di validazione sul mercato dei prodotti/servizi proposti;

innescare un processo aziendale di open innovation.

“L’innovazione è da sempre nel DNA di Auriga. In particolare, crediamo in un modello come l’open innovation che ci permette di entrare in contatto con idee e competenze provenienti dall’esterno, anche da ambiti molto diversi. Per questo abbiamo dato vita a settembre 2018 a IC406, un progetto che ha già mosso i primi passi, che oggi inaugura la sua nuova sede fisica qui a Bari, lanciando allo stesso tempo la sua prima Call4Digital, volta ad individuarne le start up digital più innovative, meritevoli di essere incubate”, commenta Vincenzo Fiore, CEO di Auriga. “Per rendere la nostra iniziativa ancora più efficace e di carattere nazionale, abbiamo trovato un partner valido nel PoliHub di Milano. Insieme a loro abbiamo definito la struttura della nostra Call4Digital e insieme a loro andremo avanti per tutta la durata del programma, certi di poter contare sulla grandissima esperienza maturata da anni in qualità di incubatore”.

“Call4Digital è un’iniziativa coerente con la mission di PoliHub. Siamo infatti impegnati nel sostenere e far crescere le iniziative locali che generano valore ed impatto sui territori, supportando le startup altamente innovative, puntando alla condivisione di esperienze e conoscenze e alle relazioni con le grandi aziende, nella convinzione che questo possa aumentare la probabilità di successo di ogni singola startup”, afferma Stefano Mainetti, CEO di PoliHub. “Questo fa di noi un hub da sempre aperto alle collaborazioni e disponibile ad ospitare le iniziative imprenditoriali di successo che, mantenendo importanti legami con il territorio di provenienza, volgiano operare sulla piazza milanese unendosi al nostro Distretto”

Auriga è l'azienda leader in Italia e tra le prime in Europa nel mercato delle soluzioni software per la banca omnicanale, con applicativi, servizi e consulenza tecnica per la gestione integrata degli sportelli Atm e self-service di tipo evoluto, dei chioschi multimediali, dell'Internet e mobile banking, infine del mobile payment. Con oltre 300 dipendenti e sedi a Bari, Roma, Milano, Londra, Parigi e Francoforte, offre soluzioni integrate e tecnologicamente evolute, capaci di ottimizzare i processi e garantire alla banca efficienza e concorrenzialità, grazie al numero e alla superiorità qualitativa dei servizi proposti e ad un tangibile risparmio sui costi operativi. Per ulteriori informazioni: www.aurigaspa.com

PoliHub è l’Innovation District & Startup Accelerator del Politecnico di Milano, gestito dalla Fondazione dell’Ateneo, che oggi conta più di 100 realtà tra start up e aziende, che operano in diversi ambiti di innovazione, dal Design all’ICT, dal Biomed all’Industrial & Manufacturing, dal Cleantech alle Micro & Nano Technologies e più in generale sviluppano prodotti e servizi ad alto contenuto tecnologico e creativo. PoliHub, premiato come terzo incubatore universitario al mondo e secondo in Europa, dal ranking di UBI Global Ranking 2017-2018, supporta le startup altamente innovative con un modello di business scalabile attraverso programmi di Accelerazione, Mentorship e Advisory.

PoliHub è anche un distretto di innovazione aperto ad aziende consolidate che vogliono collaborare con il network esteso del Politecnico di Milano. In questo ambito PoliHub supporta le aziende nei processi di innovazione “aperti” attraverso l’individuazione e la selezione delle migliori startup e supportando lo sviluppo della nuova imprenditoria innovativa grazie a servizi specialistici che partono dalla formazione imprenditoriale allo scouting di startup fino alla creazione di corporate spin-off.

Per ulteriori informazioni: www.polihub.it