Autonomia Differenziata, criteri e intese omogenei secondo la Costituzione

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commenta l'azione e il percorso impostati dal Ministro Francesco Boccia sull’Autonomia Differenziata.

“Il ministro Boccia è uno dei due ministri pugliesi, non è capitato spesso di avere una rappresentanza istituzionale così importante. Non è un caso - ha detto Emiliano - che avendo vissuto in un’atmosfera dove la Costituzione è sempre stata il nostro punto di riferimento, il Ministro abbia saputo immediatamente impostare in maniera molto positiva una vicenda che era scappata dalle mani al precedente Governo".

"La responsabilità di tenere unito il Paese in un progetto di rafforzamento di autonomia delle regioni senza ulteriormente gravare sul Mezzogiorno, anzi tutelandolo - ha ribadito il Governatore pugliese - è affidata a un Ministro con una formazione nazionale e internazionale, che ha rimesso la questione sui binari giusti. A questo punto i Consigli regionali di tutta Italia potranno dire la loro ed evitare un conflitto che rischiava di dividere il Paese e pregiudicare ulteriormente il Mezzogiorno".

"Il mio plauso al ministro Boccia per come ha impostato il lavoro, mi auguro che riceva tutta la collaborazione del caso non solo dalle regioni ma anche dai partiti e dai due rami del Parlamento. Noi, dalla Puglia, condividiamo l’idea di rendere omogenee le intese, che pure rimangono autonome e individuali per ciascuna regione, ma che devono avere dei criteri che non ledano gli altri principi fondamentali della Costituzione, che sono altrettanto importanti come il 116. È vero che c’è un diritto all’autonomia rafforzata - ha concluso Emiliano - ma esistono altri principi della Costituzione che non possono essere violati”.

