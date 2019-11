'Bacco nelle Gnostre 2019' a Noci Una meravigliosa festa d'autunno

Successo senza precedenti per la XIX edizione di Bacco nelle Gnostre: la grande festa d’autunno organizzata a Noci dal Parco Letterario Formiche di Puglia, che ha confermato la tenacia e la passione di quanti credono nella bellezza e nell'identita territoriale nocese, nonchè in quella pugliese, senza risparmio di energie per valorizzarli ed esaltarli. Ma soprattutto c’è appartenenza, c’è voglia di emozionarsi ed emozionare, c’è professionalità condivisa.

Il 2019 ha consacrato Bacco nelle Gnostre tra gli appuntamenti più importanti della Puglia, unico nel suo genere. A testimoniarlo sono le migliaia di visitatori giunte a Noci nel weekend di Bacco, entusiaste e felici di aver trascorso un momento di festa esclusivo.

Esclusivo come “Il soffio di Bacco”, ideato e messo in scena da Elisa Barucchieri e dagli artisti della ResExtensa Dance Company. Uno spettacolo mozzafiato, che a Noci non si era mai visto: le performance aeree e acrobatiche, realizzate domenica in Piazza Aldo Moro, hanno emozionato e stupito, dando una nuova veste alla festa.

Ma Bacco nelle gnostre già da qualche anno aveva scelto di unire la gastronomia all’arte, il vino alla cultura: dopo le ceramiche dei Fratelli Spizzico, la mostra di Andy Warhol o le installazioni di Nicola Genco della passata edizione, il programma di quest’anno ha confermato un’intuizione vincente: Bacco nelle gnostre non è più una sagra ma la grande festa d’autunno, con cibo per il palato e per la mente, con un’esperienza da vivere e condividere.

Degni di nota lo spettacolo medioevale con Re Ladislao rievocato dall’Associazione Porta Barsento, la mostra fotoletteraria “Scatti di poesia”, “Hortus divinus” con le illustrazioni iconografiche curate da Nicola Pugliese, la presenza dell’Associazione Le Donne del Vino, le escursioni e i laboratori organizzati da operatori e associazioni di promozione turistica che hanno dato il loro prezioso contributo. Suggestiva la retrospettiva al Chiostro delle Clarisse tra i visual e le emozioni delle ultime edizioni di Bacco contraddistinte dal tratto grafico, inconfondibile, di Gianni Palattella. Ricco il programma musicale con oltre cento musicisti e artisti impegnati a scandire il ritmo di festa in tutto il paese.

La vocazione del paese per l’enogastronomia è stata riaffermata nei profumi e nel gusto delle proposte degli chef e degli operatori chiamati a deliziare gli avventori: la brigata de Il Falco Pellegrino e lo staff dell’Agricola Lama Chiara hanno animato Piazza Garibaldi e servito le invenzioni culinarie di un grande chef, Natale Martucci, ormai di diritto tra gli artefici del successo di Bacco. Molto apprezzata la preparazione in diretta di treccine e mozzarelle e le specialità casearie proposte da Deliziosa, che ha saputo giocare un ruolo da protagonista in questa edizione dell’evento, contribuendo a contraddistinguerlo di novità. Altissima la qualità del vino somministrato dai sommelier dell’Ais Puglia, dal sapore deciso, dal profumo di Puglia.

La pausa dello scorso anno è servita a riflettere e ricaricare le energie. Bacco nelle Gnostre si è rinnovato, con grande stile, riproponendosi con la sua forza prorompente: col grazie a tutti da parte degli organizzatori, è tornato “il priscio” e la voglia per un arrivederci al 2020!

