Bacco nelle Gnostre a Noci (Ba), tra arte, folklore e profumi autoctoni

Si alza il sipario su Bacco nelle Gnostre 2019 a Noci (Ba): sabato 9 e domenica 10 novembre l'appuntamento è tra i vicoli del borgo antico e lungo l'Estramurale di Noci per tutti i “gastronauti” alla scoperta delle sensazioni visive, olfattive, tattili, del cibo e del paesaggio della Murgia dei Trulli.

La XIX edizione di Bacco nelle Gnostre si presenta con una veste rinnovata, caratterizzata da colori, saperi, esperienze singolari e uniche: l'omaggio all’eccellenza dei territori si manifesta attraverso le degustazioni dal sapore autentico, con l’impronta della tradizione e dell'innovazione del gusto e delle materie prime.

Ricerca e proposte originali affidate agli chef e agli operatori gastronomici del luogo più creativi: la lavorazione e trasformazione in diretta delle materie prime sarà il primo spettacolo riservato agli avventori che giungeranno a Noci. In Piazza Garibaldi ricompare l’affermato connubio tra l’Agricola Lama Chiara e Il Falco Pellegrino: chef Natale Martucci ha già pensato ad una rivisitazione del Piatto di Bacco che esalterà ancor più il sapore deciso del cavolo riccio, protagonista anche nel gustoso Panino di Bacco.

Sempre in piazza, spazio alle specialità casearie pluripremiate a marchio Deliziosa con burrate, caciocavallo stagionato in grotta e treccine preparate al momento dai sapienti mastri casari. Lungo l’estramurale, invece, l’offerta culinaria si farà più ricca e variegata con tutte le specialità tipiche come pettole, panzerotti, focacce, primi piatti della tradizione, carni alla brace e tanto altro.

Le premiate e prestigiose cantine di Puglia garantiranno la degustazione a mano dei professionisti dell’AIS Puglia dei migliori rossi, in connubio perfetto con la fragranza inconfondibile delle castagne arrostite selezionate da Fruttattiva. Tenute Chiaromonte, Cantine Barsento, Cantine Viglione, Vinicola Rivera, Cantine Tauro, Masseria Ludovico, Cantina Fiorentino, Polvanera, L’Archetipo, Vini Fieramosca, Casa Vinicola Apollonio sono le pregiate cantine di Bacco nelle gnostre 2019.

Ad allietare l'assaggio di cibo e buon vino nuove sonorità, teatro di strada, danze aeree, dialoghi sui davanzali, mostre nei chiostri, escursioni urbane e rurali. Perchè Bacco nelle gnostre è festa, esperienza, è atmosfera, è voglia di lasciarsi rapire dalla città in festa: è “u prisce d'I Nusce”, è orgoglio, è gioia che contagia i visitatori e rende unica la regina delle feste d'autunno.

L'evento è promosso ed organizzato dal Parco letterario Formiche di Puglia, quest’anno alla soglia dei vent’anni di attività e di tenace difesa delle peculiarità più autentiche del territorio, in collaborazione con il Comune di Noci e l'Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia.

Partner dell’iniziativa è Woom Italia srl, che già riveste un ruolo importante per le politiche attive del lavoro, la formazione e la valorizzazione del capitale umano: la dinamica impresa nocese ha assicurato un indispensabile sostegno per la realizzazione dell'evento, sposandone le finalità di crescita del territorio e la sinergia d'intenti e visioni.

Il programma

Giovedì 7 novembre, ore 19.00

A Palazzo della Corte: inaugurazione “Scatti di poesia”, mostra fotoletteraria: angoli e visioni dedicati al paesaggio italiano, resi emblematici da artisti della parola e della fotografia, a cura di Lino Angiuli e Giuseppe Pavone, ideata da Quorum Italia.

Venerdì 8 novembre, ore 19.00 Al Chiostro delle Clarisse: inaugurazione “Quasi venti. Le bottiglie di Bacco”, una colorata ed emozionante retrospettiva con i visual grafici che hanno caratterizzato le ultime dodici edizioni di Bacco nelle gnostre, a cura di Gianni Palattella e una nota critica di Lino Patruno.

Sabato 9 e Domenica 10 novembre

Alle ore 9.30, 11.30, 15.30 “Sulle tracce di Bacco”, visite guidate nel centro storico di Noci, tra gnostre e cantine, storia e tradizioni a cura delle guide abilitate Lorenzo e Antonio Intini (anche in lingua inglese e francese, necessaria la prenotazione al numero 3890568459)

Alle ore 15,00 “Cercavo un noce” laboratori di ecoturismo sostenibile per bambini a cura dell'Associazione MurgiAmbiente (necessaria la prenotazione al numero 3281154033 o 3881154805)

Dalle ore 18.00 In Piazza Garibaldi: apertura del Ristorante all’aperto de Il Falco Pellegrino: lo show cooking di Natale Martucci e la degustazione del Piatto di Bacco (mafaldina verde su crema di fave bianche, guanciale e cavolo riccio croccante) e del Panino di Bacco (pane di grano arso con cavolo riccio, stracciatella, guanciale e pomodori secchi); novità 2019 la lavorazione in diretta dei mastri casari e la degustazione delle specialità pluripremiate a marchio Deliziosa: treccine, caciocavallo stagionato in grotta e burrata con crostone di pane, pomodorini e basilico; la selezione di frutta e verdura dell’Azienda Agricola Lama Chiara e le castagne fragranti di Fruttattiva.

Lungo l’estramurale e in piazza Plebiscito: apertura dei banchi di degustazione dei migliori Vini di Puglia somministrati dai sommelier dell’AIS Puglia e degli stand della tradizione culinaria locale. Anche quest'anno l’offerta enogastronomica di Bacco è ricca e gustosa: pettole, focacce, panzerotti, carni alle braci, primi piatti fumanti, street food, caciocavallo impiccato, pizza, pasticceria e cioccolato per allietare ogni palato.

Nel centro storico: le mostre “Scatti di poesia” e “Quasi venti, Le bottiglie di Bacco”; il temporary store di Inchiostro di Puglia, le natività di Felice Gioia, “L’arte tra le mani delle donne”, creazioni artistiche artigianali di Valeria Cuda, Graziana Miccolis, Caterina Ruggero e Maria Miccolis; “Hortus Divinus, la natura si fa arte”, raccolta iconografica di antiche stampe botaniche, a cura di Nicola Pugliese.

In Largo Torre e via Rotolo, torna il Medioevo con “Vox populi” rievocazione storica messa in scena dall’Associazione Porta Barsento: danze di corte, cibo medioevale, arti e mestieri a rianimare il centro storico. Nel Chiostro di San Domenico continua la mostra fotografica “I giorni della fotografia”. Il tema della mostra fotografica è: “Oltre il reportage” ed è sviluppato da sei importanti fotografi meridionali di cui uno, Pio Tarantini “trapiantato” a Milano dagli anni ’70.

In Piazza Plebiscito dalle 18:30, sia il sabato che la domenica, la “Masterclass - l’eccellenze delle donne del vino”, alla scoperta del vino del nostro territorio organizzata dall’ass. Donne del vino e AIS Puglia. (Necessaria la prenotazione al numero cell. 3924176465) Gli spettacoli di Bacco: i gruppi e le street band scandiscono il ritmo della festa, coinvolgono gli ospiti, animano le piazze e l'estramurale di Noci. Suonano per noi: Tammorra Felice, Sossio Banda, Folka Sud, Skanderground, Taranta Fil, Mimì Nobile e Taranta Gypsy, Colfischiosenza, Gruppo Folk La Murgia, Qui quo quattro, Gli Sbandieratori di Carovigno, Mario D’Elia, The Dreamers, Bedixie Band, Quattro per quattro, Banda S. Cecilia Sgobba. Affascinanti gli spettacoli di strada con Simone Monè e Michele Baldassarre; Il Giullare e la Regina di Bacco faranno capolino dai davanzali con rime scanzonate e racconti inediti sulla storia di Noci.

Il Parco Letterario Formiche di Puglia - E' stato creato a Noci nel 1999 per valorizzare l'opera letteraria e i luoghi frequentati e descritti dal meridionalista Tommaso Fiore. Nell'arco di questi anni, il Parco Letterario si è distinto per la qualità delle attività ideate per conseguire le finalità costitutive, dando vita ad un centro di promozione, sostegno e nuova valorizzazione del territorio, della sua cultura e tradizioni.

La sintesi efficace di questo percorso è, certamente, costituita dall' evento Bacco nelle Gnostre, oggi diventato un must imperdibile per le belle atmosfere, le emozioni autentiche che riescono a donare alle migliaia di visitatori che raggiungono Noci nei primi weekend di Novembre. Ma lo sono anche gli itinerari turistici organizzati per far conoscere gli struggenti paesaggi agresti, le masserie e le storie che li hanno attraversati (Il Percorso dei Briganti); l'originale intuizione de “Il Museo della Strada”, un articolato intervento di ricostruzione, valorizzazione e riappropriazione di fatti, personaggi e manufatti della storia locale: un libro, un percorso sul tracciato della processione del Corpus Domini del Seicento punteggiato da trentasei tabelle descrittive ed illustrate che consentono in ogni momento di trasferire notizie storiche e curiosità su Noci.

Il Parco Letterario ha sostenuto centinaia di collaborazioni per allestimenti di mostre, convegni, seminari, appuntamenti letterari per mantenere alto l'impegno anche nel creare opportunità di micro-impiego per giovani. Intensa l'attività di cooperazione internazionale, attraverso il partenariato tra Enti, Associazioni, persone, finalizzata allo scambio culturale, all'inserimento sociale degli stranieri presso la nostra comunità, stimolando anche forme di cittadinanza e partecipazione attiva e favorendo la crescita di una cultura solidale.

L'Associazione Culturale Acuto, rappresentativa del Parco Letterario Formiche di Puglia, è partner dell'Ats Neetworkpuglia, accreditata per la realizzazione del Programma Garanzia Giovani. Favorisce per i giovani iscritti al Programma l'attività di ricerca attiva del lavoro: nell'ultimo anno sono oltre 200 i giovani accompagnati positivamente al lavoro, con relativa sottoscrizione di contratti a tempo indeterminato.

