Ballottaggi, Stefano: 'A Casarano superato il limite'

"A Casarano, nel Salento, si è superato ogni limite con l'affissione di un manifesto satirico che però nulla ha a che fare con le finalità e lo stile della satira, perché diffonde, e nemmeno celatamente, messaggi preoccupanti". È il commento del senatore Dario Stefàno dopo l'affissione del manifesto 6x3 a Casarano, a seguito della vittoria del centrodestra al ballottaggio, che ritrae, tra varie caricature di esponenti del centrosinistra incerottati e con la valigia in mano, anche la figura della giornalista locale, Marilù Mastrogiovanni interrata in una fossa.







"Il momento del voto dovrebbe rappresentare la massima espressione della libertà, della democrazia, della civiltà. Non può trasformarsi in occasione per lanciare messaggi di morte. La politica non può e non deve lasciarsi coinvolgere o restare indifferente".



"Tutto ciò - continua Stefàno - accade a pochi giorni di distanza dalla presentazione della relazione annuale sulle infiltrazioni mafiose a cura della Direzione Nazionale Antimafia con cui si certifica la presenza e la recrudescenza dell'attività criminale in Puglia. Un fatto che ci obbliga a non abbassare la guardia".



"Esprimo - conclude Stefàno - piena solidarietà alla giornalista Marilù Mastrogiovanni, e alla sua famiglia, bersagli ancora una volta di atti vili".

