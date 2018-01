Bandiere arancioni, sono 13 i borghi riconfermati in Puglia

Il riconoscimento intende valorizzare i piccoli tesori del nostro territorio, e il Touring Club spiega che su oltre 2.800 candidature “In questi vent'anni solo l'8% ha ottenuto il riconoscimento”. Ogni tre anni i Comuni devono ripresentare la candidatura e sottoporsi all'analisi del Tci che verifica la gli standard di qualità previsti e propone piani di miglioramento.

“L'iniziativa è nata in Liguria con l'obiettivo di valorizzare l'entroterra - sottolinea l'assessore regionale al turismo Berrino - ed è diventata un evento nazionale. Molte le riconferme quest'anno, tra cui quelle pugliesi, 13 borghi Alberona (Fg), Rocchetta Sant’Antonio (Fg), Orsara di Puglia (Fg), Troia (Fg), Bovino (Fg), Sant’Agata di Puglia (Fg), Pietramontecorvino (Fg), Specchia (Le), Corigliano d’Otranto (Le), Locorotondo (Ba), Cisternino (Br), Oria (Br) e Alberobello (Ba). e quelle della Basilicata, due borghi Valsinni (Mt) e Guardia Perticara (Pz), a cui si aggiunge la new entry di Aliano (Mt). La Regione Basilicata, inoltre, ha avviato con il Touring Club Italiano un progetto finalizzato a migliorare la qualità del sistema turistico in termini di offerta, performance attrattive e sostenibilità.





Una cerimonia tenutasi alla presenza di 150 sindaci, per 227 Bandiere Arancioni attribuite per il triennio 2018-2020 (19 in più rispetto alla precedente premiazione del 2015).

La Bandiera Arancione ha rivoluzionato il modo di intendere l’esperienza turistica offerta dai Borghi Italiani, perché non legata al solo patrimonio storico, culturale e ambientale del comune di riferimento, ma all’accoglienza di qualità offerta ai viaggiatori.

Un marchio di validità temporanea, sottoposto all’analisi triennale del Touring Club Italiano, che verifica la sussistenza degli standard previsti e garantisce ai viaggiatori un costante monitoraggio della qualità dell’offerta turistica e uno stimolo al costante miglioramento per le amministrazioni.





“Si tratta di una notizia meravigliosa”, ha commentato il sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri, “che certifica ulteriormente il lavoro svolto in questi anni per elevare gli standard di qualità dell’offerta turistica della nostra cittadina. Una missione costante per migliorare ulteriormente accoglienza, ricettività e servizi complementari, insieme agli attrattori turistici e alla qualità ambientale. Desidero ringraziare la passione e la dedizione con cui l’assessore al Turismo, Margherita Guadagno, non ha mai smesso di lavorare ed assieme a lei tutti gli operatori locali, oltre che i miei straordinari concittadini, capaci di rendere unica ed irripetibile l’esperienza turistica della nostra città di Troia”.





“Siamo felici che il Touring Club ci abbia confermato il riconoscimento”, ha dichiarato il sindaco di Orsara di Puglia, Tommaso Lecce. “Orsara di Puglia è uno dei comuni pugliesi e, più in generale, del Mezzogiorno d’Italia, con il maggior numero di marchi che ne riconoscono la qualità turistica e ambientale: recentemente, infatti, ci sono stati confermati anche la certificazione di Cittàslow e il Quality Awards della rete Asel, oltre al titolo di Comune amico del Turismo Itinerante".

"Siamo parte integrante della Rete Nazionale di Cultura Popolare - aggiunge Lecce - e vogliamo continuare a promuovere e migliorare la nostra offerta turistica”.

E’ Foggia la provincia pugliese con più riconoscimenti di qualità ambientale, turistica e enogastronomica. La Capitanata, infatti, totalizza 33 riconoscimenti: 2 Cittaslow (Orsara e Sant’Agata di Puglia) su un totale di 5 in Puglia; 7 Bandiere Arancioni del Touring Club su 13; 5 Borghi più belli d’Italia su 10; 19 Borghi Autentici d’Italia su 56. Al secondo posto, la provincia di Lecce con 29; Bari terza con 12.

