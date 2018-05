Bandiere Blu al Gargano Peschici, Rodi e Zapponeta

"E' una bella notizia che tra le Bandiere Blu quest'anno sia rientrato anche il Gargano con Peschici, Rodi Garganico e Zapponeta", è il commento del senatore Dario Stefàno (PD) ai risultati del rapporto e relativo al programma di certificazione promosso dalla FEE, Foundation for Environmental Education.





"E' la dimostrazione del fatto che la qualità delle coste e delle località balneari pugliesi continua a crescere. Merito certamente delle bellezze naturali, ma anche del buon lavoro di amministratori e operatori e delle buone abitudini dei cittadini".

Anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso soddisfazione per le nuove assegnazioni 2018: “Quest’anno tre nuove Bandiere Blu sventolano tra i mari di Puglia. È il segno di un’attenzione continua verso il tema dell’ambiente da parte delle Amministrazioni Locali e del Governo Regionale, che su questo fronte non intende compiere passi indietro”.





“Voglio complimentarmi – ha proseguito Emiliano – con i Sindaci di Rodi Garganico, di Peschici e di Zapponeta, per aver fatto raggiungere alle rispettive comunità e all’intera regione questo importante riconoscimento che, come sapete, premia non soltanto la qualità del nostro mare, ma anche la qualità dell’ambiente e dei servizi collegati al turismo balneare.

"E voglio far giungere anche alle altre undici Amministrazioni locali il mio apprezzamento per il lavoro svolto per mantenere tali riconoscimenti anche nel 2018. Margherita di Savoia con le sue saline, la splendida Polignano, unica Bandiera Blu in provincia di Bari, e poi Fasano, Ostuni e Carovigno nella provincia di Brindisi; Castellaneta e Ginosa nel tarantino e poi le marine di Melendugno, Otranto, Castro e Salve nel Salento. La Puglia è uno scrigno di bellezza, un luogo magico che coniuga passato e futuro e dove il viaggiatore può cogliere emozioni speciali, scoprire un mare d'incanto e territori stupendi”.





“C’è ancora molta strada da fare. Il mare di Puglia – ha concluso Emiliano – è tutto bello. Occorre però che tutte le Amministrazioni locali, insieme ai singoli cittadini, lavorino quotidianamente, ognuno per quello che gli compete, affinché si riesca a fare della bellezza dei nostri luoghi la chiave per riaprire il futuro”.

(gelormini@affaritaliani.it)