Bari, agguato a casa per uccidere pregiudicato 33enne

Un uomo di 33 anni, Fabiano Andolfi, agli arresti domiciliari per rapina, è stato ucciso - come riferisce un comunicato Ansa - con colpi di arma da fuoco sparati da una o più persone, mentre l'uomo si trovava nella sua abitazione, in via Baracca, 11, nel quartiere Carrassi, a Bari.





Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma dei killer al momento nessuna traccia. L'omicidio/esecuzione è avvenuto a casa dei nonni della vittima: "Me lo hanno portato via, era troppo giovane per morire", ripete senza sosta la sorella della vittima.

Immadiatamente chiamati, sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno tentato invano di salvare la vita al 33enne raggiunto da più colpi di arma da fuoco: Fabiano Andolfi è morto poco dopo l'arrivo dei sanitari.