Bari Centrale, il sottopasso rinnovato fra le stazioni RFI, FDB e FSE

Bari Centarle cambia volto: l'inaugurazione del primo tunnel di collegamento fra le Stazioni RFI, FDB e FSE, è al centro del commento dell'Assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Giovanni Giannini.

“Inaugurato il nuovo tunnel di collegamento fra le stazioni di Bari Centrale di Rete Ferroviaria Italiana, delle Ferrovie del Nord Barese e delle Ferrovie del Sud Est", ha dichiarato Giannini, "Si completa così il progetto di integrazione fisica tra le stazioni baresi dei vari gestori di infrastruttura ferroviaria, avviato nel 2014 con l’apertura dell’ascensore di collegamento tra il piano banchina delle Ferrovie del Nord Barese e il piano banchina delle Ferrovie Appulo Lucane".

"Nella stazione di Bari Centrale, infatti - ha spiegato Giannini - si incontrano quattro stazioni interconnesse fra di loro. Da oggi, quindi, i viaggiatori e i pendolari potranno spostarsi da un servizio ferroviario all’altro rimanendo all’interno del perimetro ferroviario. Si realizza, così, una ricucitura urbana che consentirà di bypassare la ferrovia, collegando una parte della città (Corso Italia) all’altra (Estramurale Capruzzi) grazie a un moderno sistema di ascensori e scale mobili".

"Il progetto di integrazione ed interoperabilità fra le infrastrutture ferroviarie nazionali di RFI e le reti ferroviarie regionali interconnesse (gestite da Trenitalia, Ferrotramviaria, Ferrovie del Gargano e Ferrovie del Sud Est), promosso dalla Regione Puglia, si sta gradualmente materializzando e culminerà con l’ultimazione dei lavori nei nodi ferroviari di Bari e Barletta di RFI. Da questo progetto non sono escluse le Ferrovie Appulo Lucane, le quali, anche se non sono interoperabili con il sistema ferroviario regionale, costituiscono un importante tassello del sistema modale".

"Un recente studio promosso da Ambrosetti e Gruppo FS - ha sottolineato Giannini - ha evidenziato che in Puglia c’è ancora un basso grado di utilizzo della rete ferroviaria: infatti nel 2017 con i suoi 5679 treni-km in servizio per km di rete ferroviaria è tra le ultime regioni italiane; di contro con 3413 veicoli/km2 è la terza regione a più alta densità di trasporto privato su gomma, calcolata come numero di veicoli circolanti su gomma (autoveicoli, quadricicli e motocicli) per ogni km2 di superficie abitata".

"Quello su cui si deve lavorare insieme ai gestori della rete ferroviaria nazionale e regionale è quindi offrire un servizio di trasporto ferroviario integrato e messo a sistema lungo gli oltre 1500 km di rete pugliese, che deve connettere i 149 comuni pugliesi dotati di stazioni ferroviarie, mettendo a disposizione dell’81% della popolazione un sistema di trasporto moderno ed efficace. In quest’ottica - ha anticipato l'Assessote - il prossimo passo saranno l’integrazione di orario tra le varie imprese ferroviarie e l’integrazione tariffaria e il biglietto unico".

"Si profila - ha concluso Giannini - un nuovo modello di trasporto ferroviario efficiente, adeguato alle esigenze dell’utenza, tipico di una città moderna ed europea”.

Anche il presidente della Regione Puglia, Mighele Emiliano - inaugurando il nuovo sottopasso della stazione centrale di Bari, il tunnel dotato di scale mobili, con nuova illuminazione a Led, videocamere di sorveglianza, monitor informativi, canaline per il trasporto delle bici, percorribile anche dai diversamente abili - ha manifestato soddisfazione e compiacimento per la fine dei lavori.

"La Puglia continua a crescere, i miglioramenti sono in tutti i settori e in ogni parte della Regione", ha dichiarato Emiliano, "Se solo penso da dove siamo partiti, dopo 15 anni di lavoro sembra di stare finalmente in Europa".

“Continua il lavoro. Ricordo di aver inaugurato questa stazione della Ferrotramviaria - ha proseguito Emiliano - ricordo ovviamente anche i momenti duri, perché ci sono state tante situazioni difficili, e in questo momento non possiamo dimenticare le vittime dell’incidente del 12 luglio 2016 alle quali, anche in questo giorno, va il mio pensiero".

"Stiamo cercando di migliorare ulteriormente la qualità del viaggio - ha continuato il Governatore - stiamo cercando di migliorarne la sicurezza e soprattutto di consentire alla città di Bari di servire tutta la Puglia, perché in questo modo, con qualunque mezzo si arrivi in città, da dovunque si sia partiti, o con l’aereo o con ferrovie concesse, raggiungendo la stazione si potrà prendere la linea nazionale sia per andare verso il Sud che per risalire l’Italia".

"Quindi un insieme di infrastrutture che aiutano tutta la Regione e non solo la città di Bari, questo tengo a dirlo, perché questa città è al servizio della Puglia intera. Un capoluogo di regione o è al servizio delle altre città o non ha senso. Abbiamo ancora tanto da fare - ha concluso Emiliano - stiamo lavorando sodo affinché tutta la Regione abbia le infrastrutture che merita”.

(gelormini@affaritaliani.it)