Bari cinico e volitivo espugna Catanzaro con un 2-0

Un Bari cinico e volitivo riscatta l’inciampo di Avellino e vince per 2-0 la partita col Catanzaro, anche giocando prevalentemente di rimessa.

Più guardinghi i levantini, ma pronti a colpire appena lo spiraglio si presenta. Organizzazione, diligenza e massima concentrazione in campo. Frattali inoperoso per tutta la partita, di fronte a una buona squadra, il Catanzaro, che ha mantenuto più a lungo il possesso di palla, ma senza impensierire più di tanto il Bari.

Di Awua e Antenucci i gol che hanno deciso la partita. Al 13′ il centrocampista nigeriano ha sbloccato la gara con un bel tiro rasoterra, al termine di uno scambio veloce con Simeri al limite dell’area di rigore. Nella seconda frazione di gioco è toccato ad Antenucci capitalizzare un bel cross a rientrare di Berra dalla destra.

La gara si è riassunta, di fatto, tutta in queste due azioni. Pochissime le emozioni allo stadio San Nicola, con un Bari che appare meno brillante rispetto alle precedenti partite, ma che tiene benissimo in difesa non concedendo nulla agli avversari. Il Catanzaro, dalla sua, è reduce da un cambio in panchina ed è evidente che i soli due giorni che Grassadonia ha avuto a disposizione per preparare la gara, e coordinare la sua nuova squadra, non sono bastati per dare quella svolta che i tifosi calabresi chiedevano

Tutto fa ben sperare per la prossima difficile trasferta in Sicilia, al Massimino di Catania.

(gelormini@affaritaliani.it)

Photo a cura di Leopoldo Cisonno