Bari Città Metropolitana, Pagano (PD): 'La forza nel gruppo'

Le elezioni del Consiglio Metropolitano di Bari commentate dal parlamentare del Partito Democratico, Ubaldo Pagano: "sono state un'acclamazione per il centrosinistra pugliese. I numeri parlano chiaro: 640 elettori votanti su 680 tra sindaci e consiglieri in rappresentanza dei 41 Comuni dell’area metropolitana di Bari. Al centrosinistra sono andati 15 seggi, 2 al centrodestra e 1 al Movimento 5 Stelle".

"È andata particolarmente bene per tutto il centrosinistra - illustra con soddisfazione Pagano, fresco di nomina alla Commissione Bilancio del Governo - una bella rivincita perché abbiamo dimostrato di essere un gruppo solido. All'interno della lista sono stati eletti tutti e otto i nostri candidati. Inoltre non possiamo tacere la soddisfazione per aver superato noi stessi dal momento che questa volta le preferenze sono andate a 15 consiglieri metropolitani su 18 rispetto ai 10 di 5 anni fa".

"È sintomatico del fatto - aggiunge Pagano - che molti amministratori locali, pur se non direttamente riconducibili a forze di centrosinistra - perché collegati a liste civiche - ci riconoscono questo ruolo di punto di riferimento da tempo, sempre predisposti all'ascolto, alla condivisione dei programmi e delle difficoltà che possono sorgere nelle amministrazioni locali. Il concetto del ‘sindaco di Puglia’ è uno stato d’animo che decliniamo nella conduzione di tutti gli enti che abbiamo l’onore di rappresentare come PD".

Gli eletti del centrosinistra, che ha preso l’83% dei seggi, sono: Anita Maurodinoia, la più votata con 9305 preferenze, Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto, Dario De Robertis, Giuseppe Giulitto, sindaco di Bitritto, Felice Indiveri, Antonio Stragapede, Domenico Vitto, sindaco di Polignano, Marco Bronzini, docente e ingegnere, Giovanni Facchini, Francesca Pietroforte, Elisabetta Vaccarella, Domenico Cardascia, Michele Laporta, sindaco di Cellamare, Giuseppe Caringella, Alessandra Anaclerio. Per il centrodestra sono stati eletti Fabio Romito e Francesco Leggiero. Per i Cinque Stelle è stato eletto Giuseppe Patrono.

