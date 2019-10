Bari FC prezioso pari a Catania, continua la serie positiva

Sulla scia della vittoria casalinga col Catanzaro, continua la serie positiva del Bari di Vincenzo Vivarini, 15 punti in 7 partite. Lo 0-0 di Catania ed il punto ottenuto su un campo già di per sé difficile, e reso pesante dalla pioggia, rappresentano un passaggio importante, in vista del prossimo scontro con la Vibonese: con la speranza di poter approfittare dello scontro al vertice tra Potenza e Reggina.

Partita godibile, nonostante le avverse condizioni atmosferiche, col risultato costantemente in bilico tra le compagini, e prestazione più che apprezzabile dei biancorossi contro un Catania in evidente ripresa. Magari con pizzico di convinzione in più la squadra di Vivarini - che in alcuni tratti delle gara ha molto sofferto - avrebbe potuto tentare anche il colpo grosso, in particolare quando gli etnei hanno accusato un po’ di stanchezza.

Alla fine, tutti comunque contenti. Il punto ottenuto su un campo difficile, come il Massimino, consolida la quarta posizione, ma soprattutto conferma il riscontro di un gruppo assolutamente vivo, nel quale spicca l’ennesima grande prestazione di Awua, onnipresente nella zona centrale, e lo spezzone di gara positivo per Floriano.

Dalla tifoseria fanno notare che la prossima, in casa, sarà una “prima”: visto che contro la Vibonese non ci sono precedenti al San Nicola. Tutti pronti per renderla ‘memorabile’!

