Bari, inaugurata Piazza dell'Amore. Decaro celebra tre promesse di matrimonio

Largo Albicocca nella Città Vecchia a Bari, trasformato grazie agli interventi di riqualificazione curati da Ikea Bari, diventa cornice per il sindaco Antonio Decaro per suggellare le promesse di matrimonio di tre coppie baresi, che hanno scelto di condividere un momento importante della loro vita con l’intera città, decretando nei fatti questo spazio nel cuore storico del capoluogo pugliese come la piazza ufficiale dell’amore a Bari.





“A voi - ha detto Decaro rivolgendosi alle coppie presenti - vorrei dire grazie per aver scelto di condividere questo momento speciale con noi e con la città intera. Vi ringrazio per questo gesto d’amore che avete fatto nei confronti di Bari. A voi dico, da uomo, non da sindaco, abbiate coraggio nel vostro amore, non tentennate, non dubitate, anche quando ci saranno momenti difficili".

"Una canzone che io amo molto, di Francesco De Gregori - ha aggiunto il sindaco - ci ricorda quanto sia importante l’impegno quotidiano, la capacità di affrontare gli ostacoli e trovarsi e ritrovarsi sempre l’uno di fianco all’altro per poter proseguire insieme:

Pioggia e sole, cambiano la faccia alle persone, Fanno il diavolo a quattro nel cuore e passano e tornano e non la smettono mai. Sempre e per sempre - dice la canzone - tu ricordati, dovunque sei, se mi cercherai, Sempre e per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Il vero amore può nascondersi, confondersi ma non può perdersi mai. Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai.

Buona vita, sappiate rispettarvi, sostenervi e amarvi. Sempre".

Largo Albicocca in questi giorni è stato riqualificato con arredi urbani sia negli spazi pubblici sia in quelli privati. Al centro della piazza è stata realizzata un’istallazione per un profumatissimo orto urbano: due ulivi secolari al centro della piazza, circondati da piante di agrumi e da oltre 6 metri di corbezzolo, elemento tipico della Macchia Mediterranea. Nelle aiuole laterali i sapori mediterranei delle spezie e delle verdure. Gli arredi alterneranno elementi in stile scandinavo a simboli della tradizione locale, come i galletti in ceramica di artigianato barese, mentre i balconi saranno allestiti con tende a fantasia e vasi ornamentali. Le luci, oltre 240 metri di luci a led, contribuiranno a scaldare l’atmosfera e gli edifici che si affacciano sulla piazza.

(gelormini@affaritaliani.it)

-----------------------------

Pubblicato sul tema: San Valentino, tete a tete a Vico, Trani, Toritto e Taranto

San Valentino - IKEA loves Bari Dichiararsi in Largo Albicocca

S.Valentino veste l'arancio degli agrumi a Vico G.co