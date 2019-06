Bari, la Festa della Musica 2019 sbarca nell'Aeroporto Karol Wojtyla

“Festa della musica” anche per gli aeroporti pugliesi: nell’area imbarchi del Karol Wojtyla di Bari, le esibizioni di musicisti, in erba e professionisti, che hanno celebrato la musica in tutte le sue declinazioni.

La giornata si è aperta con Fabio, 9 anni, una passione per il pianoforte mostrata già in tenerissima età sfociata nell’ammissione, nel 2018, al Conservatorio "Niccolò Piccinni" di Bari, che presenterà un repertorio di canzoni popolari – tedesche, inglesi e francesi - per bambini.

A seguire, il trio di archi e pianoforte formato da Clelia Sguera - violino, Vincenzo Anselmi - viola e Vito Liturri al pianoforte. Liturri - docente di Composizione al Conservatorio Egidio Romualdo Duni di Matera –si è esibito anche in un “assolo” di brani di sua creazione.

Dalle melodie classiche a quelle contemporanee, la giornata è proseguita con il pianista Chicco De Angelis, per poi concludersi con l’esibizione del duo formato da Matteo Palermo e Luigi Poliseno, talentuosi chitarristi accomunati dalla grande passione per la musica e dal fatto di essere entrambi dipendenti di Aeroporti di Puglia.

Da “Il tè nel deserto”, a “Rain” passando per “Nuovo Cinema Paradiso” e “Love Theme from Giulietta e Romeo”, questi solo alcuni dei brani che faranno da colonna sonora alla giornata dell’aeroporto di Bari.

“Abbiamo aderito con convinzione all’iniziativa della musica negli aeroporti - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti - perché crediamo che questi luoghi possano farci vivere momenti di aggregazione inaspettati permettendoci di condividere esperienze, emozioni e conoscenze provenienti da realtà tra loro anche molto diverse. A ciò contribuisce la casualità degli incontri che si possono fare in questi straordinari crocevia. Con questo spirito, per l’edizione 2019 della festa della Musica, abbiamo pensato di sottolineare ancora di più questa idea mettendo insieme persone che, sebbene con differenti storie, sono unite da una comune passione per la musica”.

“Aeroporti di Puglia - ha aggiunto il Presidente Onesti - non è nuova a iniziative in campo artistico e culturale, che sono anche uno strumento efficace di educazione. La “nostra” festa della musica proseguirà sino a fine luglio: un pianoforte a coda resterà a disposizione di quanti vorranno esibirsi, anche improvvisando, per regalare un piacevole intervallo musicale ai tanti passeggeri in partenza".

"La musica crea collegamenti culturali, sociali, abbatte ogni barriera - ha concluso Onesti - contribuendo all’inclusione di popoli e territori, proprio come i nostri collegamenti aerei e, più in generale, i servizi di mobilità”.

